«Все было с мальчиком хорошо». Глава спортклуба Истры рассказал о внезапной смерти школьника

Руководитель спортивного фонда молодежи «Характер спортсмена» Алексей Годунов в комментарии 360.ru заявил, что пока не знает, что именно произошло с юным спортсменом, потому что пока не получил всю информацию от компетентных органов.

«Все было с мальчиком хорошо. Информации от врачей пока нет», - заявил он.

По данным Shot, в клубе заявили, что школьник был здоров и регулярно проходил медицинский осмотр. Жестких ударов в ходе поединка он не получал. Родители мальчика вины тренера не увидели, потому за своими учениками тот внимательно следил. Причину смерти мальчика установит экспертиза.

В конце декабря прошлого года в Первоуральске умер 14-летний участник открытого первенства по боксу. Причиной смерти школьника стала закрытая черепно-мозговая травма , которую юный спортсмен получил после ряда пропущенных ударов. В ходе боя мальчик потерял сознание. С ринга его забрали врачи, но спасти не успели. Подросток умер по дороге в больницу.