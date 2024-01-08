Врыв произошел на железной дороге в Нижнем Тагиле

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Недалеко от места случившегося обнаружили еще одно взрывное устройство.

По данным Telegram-канала , ВУ закрепили на одной из цистерн, которые вышли с нефтебазы у станции Сан-Донато утром 8 января. Первыми взрыв услышали охранники, сторожившие вагоны с металлом неподалеку. Они осмотрели место случившегося. Туда же выехали взрывотехники.

Ранее в Московской области произошел взрыв в кальянной. Правоохранители 7 января получили сообщение о применении похожего на гранату боеприпаса в одном из заведений на улице Гагарина в Домодедове. Полиция задержала местного жителя по факту случившегося.

В СМИ сообщали, что в результате взрыва пострадали четыре человека. Угрозы возгорания не было, спасатели на место не выезжали.