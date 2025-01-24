Временные ограничения ввели в двух аэропортах Москвы

В ведомстве пояснили, что к такой мере потребовалось прибегнуть для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров. Ни Домодедово, ни Жуковский, рейсы не принимают и не отправляют с 00:22.

Пресс-служба Росавиации добавила, что авиадиспетчеры, экипажи гражданских самолетов и службы аэропортов работают над обеспечением всех необходимых для безопасности полетов мер. Причины временного закрытия воздушных гаваней не приводились.

В 1:04 мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что ПВО отразили атаку летевших на российскую столицу беспилотников. БПЛА сбили в Раменском и Коломенском городских округах. Предварительно, никто не пострадал.

О взрывах над городом ранее также сообщили жители Рязани. По предварительной информации, украинские БПЛА попытались атаковать расположенный неподалеку от города нефтезавод. Позднее глава Рязанского округа подтвердил факт работы ПВО в подведомственном ему регионе.

Власти временно закрыли два столичных аэропорта - Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в официальном Telegram-канале.