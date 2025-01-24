24 января 2025, 01:22

Временные ограничения ввели в двух аэропортах Москвы

Unsplash
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Власти временно закрыли два столичных аэропорта — Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в официальном Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что к такой мере потребовалось прибегнуть для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров. Ни Домодедово, ни Жуковский, рейсы не принимают и не отправляют с 00:22.

Пресс-служба Росавиации добавила, что авиадиспетчеры, экипажи гражданских самолетов и службы аэропортов работают над обеспечением всех необходимых для безопасности полетов мер. Причины временного закрытия воздушных гаваней не приводились.

В 1:04 мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что ПВО отразили атаку летевших на российскую столицу беспилотников. БПЛА сбили в Раменском и Коломенском городских округах. Предварительно, никто не пострадал.

О взрывах над городом ранее также сообщили жители Рязани. По предварительной информации, украинские БПЛА попытались атаковать расположенный неподалеку от города нефтезавод. Позднее глава Рязанского округа подтвердил факт работы ПВО в подведомственном ему регионе.

Власти временно закрыли два столичных аэропорта - Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в официальном Telegram-канале.

Аэропорт Домодедово Жуковский Москва
23 января 2025, 23:22
Число пострадавших детей в ДТП с автобусом под Волгоградом увеличилось до 10
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Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области увеличилось до 10. Об этом в официальном Telegram-канале администрации региона сообщил председатель областного комитета здравоохранения Анатолий Себелев.

По его словам, двое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области. Иномарка столкнулась со школьным автобусом, в котором находились 20 школьников, один из которых погиб. На кадрах, появившихся в сети, видно перевернувшийся автобус и автомобиль Hyundai с разбитым бампером, пассажир которого также госпитализирован с травмами.

Дети Здравоохранение ДТП Автобусы Школьники
23 января 2025, 20:02
Электрощит взорвался в одном из подъездов в Ясенево
РИА «Новости»
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Один из электрощитов взорвался в подъезде дома № 8/17 на улице Инессы Арманд в Ясенево. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пожара нет, разрешений тоже. Как сообщил заявитель, позвонивший в экстренные службы, в доме искрят электрошкафы.

Само здание 16-этажное, не газифицировано. Подробности происшествия выясняются, официальная информация не поступала.

Ранее деревянный дом загорелся и обрушился в Новой Москве. В здании находились баллоны, поэтому существовала угроза взрыва. При пожаре погиб один человек, его тело сильно обгорело.

Москва
23 января 2025, 19:25
Мощный взрыв прогремел на шахте в Турции
Unsplash
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Мощный взрыв  произошел на шахте в районе Аладжакая города Элязыг. Как сообщила газета Haber Aktuel, под завалами оказались двое рабочих.

Обрушилась кровля шахты компании Eti Krom AŞ. Промышленный объект входит в структуру крупного концерна Yıldırım Holding. После происшествия власти направили в регион спасательные отряды.

Haber Aktuel утверждает, что взрыв на шахте вызвал панику у местных жителей. Бригады сотрудников экстренного ведомства провинции оперативно принял меры по спасению оказавшихся под завалами рабочих.

Одного из них достали на поверхность со сломанной ногой. Его доставили в ближайшую больницу. Второй рабочий не пострадал, мужчине оказали помощь амбулаторно.

Власти инициировали расследование по факту происшествия.

В конце января в Турции сгорел крупный отель на престижном курорте. Погибли не менее 79 человек. Министр внутренних дел страны поклялся привлечь виновных к ответственности.

Мощный взрыв произошел на шахте в районе Аладжакая города Элязыг. Как сообщила газета Haber Aktuel , под завалами оказались двое рабочих.

Шахты Турция Взрывы
23 января 2025, 18:35
В Дубне загорелась многоэтажка
РИА «Новости»
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Многоэтажный жилой дом вспыхнул в Дубне вечером 23 января. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости»..

Многоэтажный жилой дом вспыхнул в Дубне вечером 23 января. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

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«Пожарные уже на месте», - сообщили авторы публикации.

Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара тоже пока неизвестны. Официальных данных нет.

В этот же день крупный пожар вспыхнул в Клину. Огонь распространился на площади в 10 тысяч квадратных метров в складских помещениях, спасателям удалось предотвратить его дальнейшее распространение. По данным Telegram-канала Shot, в пустых помещениях, и никакая продукция не пострадала.

Как сообщили в МЧС, пожар полностью ликвидировали , пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. На месте работали более 40 спасателей и 12 единиц техники. Ранее 360.ru публиковал первые кадры с места пожара в Клину.

Дубна

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