15 мая 2024, 09:30

Временные ограничения ввели в аэропорту Казани

РИА «Новости»
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Для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 07:27, аэропорт Нижнекамска - с 07:55.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - передал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Казань
15 мая 2024, 09:16
Поминальное застолье с шатрами и шашлыками устроили на кладбище в Нижнем Новгороде
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В Нижнем Новгороде цыгане отметили Радоницу широким застольем прямо на Автозаводском кладбище. Шатры и мангалы расставили вдоль памятников и могил, сообщил Telegram-канал «Нижний Новгород. Без цензуры».

Массовые гуляния на Автозаводском кладбище засняли очевидцы. Десятки человек жарили шашлыки в нескольких метрах от могильных оград, а местами - вплотную к ним. На фоне мраморных памятников расставили шатры и длинные столы с угощениями. По словам нижегородцев, таким образом цыгане отметили в 2024 году Радоницу - день первого после Пасхи поминовения усопших в православной традиции.

Аналогичное празднование прошло на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. По информации E1.ru , табор устроил посиделки с шашлыками, куличами и арбузами среди могил. Один из участников застолья объяснил журналистам, что такова цыганская традиция - поминать усопших за щедро накрытым столом.

Другое неожиданное место для жарки шашлыка обнаружили в Сочи. Мужчина разжег огонь на собственном балконе. Полицейские составили административный протокол.

Вандализм
15 мая 2024, 08:47
Мусорный полигон загорелся в Новосибирске
Global Look Press
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В Новосибирске загорелась расположенная рядом с Хилокским рынком свалка. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Новосибирск».

Огонь охватил около двух тысяч квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС. Открытое пламя уже удалось локализовать. Спасатели борются с задымлением. На место привозят грунт, который засыпают на очаги возгорания, и проливают водой.

Как уточнили авторы канала, на мусорный полигон прибыла дополнительная техника. Работают четыре бульдозера, два экскаватора, фронтальный погрузчик, пожарная машина полигона и две машины МЧС, поливочные машины и самосвалы. Угрозы распространения огня на жилые дома нет.

Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания на мусорном полигоне.

Пожар на теплоходе «Ломоносов» произошел недавно в Архангельске. Судно стояло на ремонте. Огонь распространился на площади в 900 квадратных метров. Возгорание потушили.

Свалки Спасатели Полигоны
15 мая 2024, 07:37
Беспилотники атаковали топливную базу в Ростовской области
РИА «Новости»
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Топливную базу в Ростовской области атаковали два беспилотника. На месте прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало», - написал он.

Как уточнил глава региона, пострадавших в результате атаки нет.

Утром 15 мая в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Дежурные средства ПВО нейтрализовали французские управляемые авиабомбы Hammer, противорадиолокационные ракеты HARM американского производства, снаряды РСЗО «Ольха» и несколько дронов.

Над Крымом 15 мая сбили 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. Пять дронов сбили под Курском, а еще три уничтожили в Брянской области.

Беспилотники Взрывы
15 мая 2024, 06:48
Пожар от упавших обломков ракет в пригороде Севастополя потушили
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Обломки ликвидированных силами ПВО ракет в Севастополе упали в частном секторе и у села Полюшко. Возгорание ликвидировали, информация о пострадавших не поступала, заявил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек. <…> Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь», - сообщил он.

На месте падения обломков в районе села Полюшко произошло возгорание. Развожаев объявил, что огонь потушили. Фрагменты ракет упали также на территории частного сектора в окрестностях улицы Федоровской. По словам губернатора, никто не пострадал.

Он посоветовал жителям не подходить к осколкам сбитых ракет, так как суббоеприпасы могли не сдетонировать в воздухе. Развожаев призвал не снимать работу ПВО и соблюдать осторожность.

В Белгородской области сбили несколько воздушных целей. Пострадали два жител я поселка Дубовое.

Ракеты Пожары Севастополь ПВО

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