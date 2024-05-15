Временные ограничения ввели в аэропорту Казани
Для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 07:27, аэропорт Нижнекамска - с 07:55.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - передал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.