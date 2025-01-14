Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в четырех аэропортах
Временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов ввели в аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах Тамбова, Саратова, Казани и Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск», - написал он.
Кореняко отметил, что службы аэропортов, авиадиспетчеры и экипажи самолетов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, для них это - главный приоритет.
В 07:10 по московскому времени представитель Росавиации объявил о снятии ограничений на работу аэропортов в Калуге и Тамбове.