Вратарь хоккейной команды умер перед началом матча в Новой Москве

Причину смерти еще не установили. 60-летний мужчина внезапно рухнул на лед во время разминки.

Партнеры по игре пытались найти врачей, но медиков рядом не оказалось, поэтому они вызвали скорую помощь. Игроки пытались его самостоятельно откачать, чтобы не терять время, но безрезультатно.

Прибывшие врачи оказывали мужчине помощь, но тоже не смогли его спасти.

Ранее во время матча в столице умер хоккеист любительского клуба «Армата» Михаил Янчишин. Причиной смерти 61-летнего спортсмена предварительно назвали проблемы с сердцем. Внезапно упавший на лед мужчина потерял сознание, а медики на арене также отсутствовали. Прибывшая бригада врачей скорой помощи констатировала его смерть.