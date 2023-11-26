26 ноября 2023, 23:14

Вратарь хоккейной команды умер перед началом матча в Новой Москве

РИА «Новости»
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Хоккеист-любитель умер во время разминки перед матчем на «Снегирь арене» в Новой Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Причину смерти еще не установили. 60-летний мужчина внезапно рухнул на лед во время разминки.

Партнеры по игре пытались найти врачей, но медиков рядом не оказалось, поэтому они вызвали скорую помощь. Игроки пытались его самостоятельно откачать, чтобы не терять время, но безрезультатно.

Прибывшие врачи оказывали мужчине помощь, но тоже не смогли его спасти.

Ранее во время матча в столице умер хоккеист любительского клуба «Армата» Михаил Янчишин. Причиной смерти 61-летнего спортсмена предварительно назвали проблемы с сердцем. Внезапно упавший на лед мужчина потерял сознание, а медики на арене также отсутствовали. Прибывшая бригада врачей скорой помощи констатировала его смерть.

Спортсмены Хоккей Москва 2023
26 ноября 2023, 23:43
Три горняка погибли из-за выброса метана в Якутии
РИА «Новости»
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Выброс метана зафиксировали во время работ на руднике в городе Удачный в Якутии. В результате три человека погибли, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«По предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек, три из которых, к сожалению, погибли», - указали в публикации.

Сейчас спасатели проводят эвакуацию рабочих рудника. На место ЧП отправили 12 представителей горноспасательного взвода города Мирный. Работа по ликвидации последствий выброса метана продолжается.

В октябре на глубине 700 метров на шахте в Казахстане произошел взрыв метано-воздушной смеси. В момент аварии на смене находились 252 горняка. В результате погибли 46 человек.

Власти Казахстана объявили день траура по погибшим горнякам. Президент республики Касым-Жомарт Токаев сменял руководителя компании «АрселорМиттал Темиртау» с должности.

МЧС РФ
26 ноября 2023, 22:53
Найденная в сугробе на Урале девочка сильно отморозила пальцы
РИА «Новости»
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Двухлетняя девочка, чуть не замерзшая насмерть в сугробе в Свердловской области, получила обморожение пальцев кистей и стоп. Об этом рассказал Ura.ru заведующий детским отделением Краснотурьинской городской больницы Юрий Неволин.

По словам врача, ребенка госпитализировали с признаками переохлаждения. Пальчики у нее сильно замерзли.

«Состояние тяжелое, стабильное», - пояснил Неволин.

Девочка несколько часов провела на снегу в памперсе и распашонке. Родители ребенка ушли на работу, оставив за ней присматривать старшую дочь-семиклассницу. Когда школьница уснула, ее сестра самостоятельно вышла на улицу, прошла около 200 метров и упала в сугроб. Она чуть не замерзла в нем насмерть.

Ребенка в снегу обнаружил отец. Он и вызвал скорую помощь. Местные правоохранители возбудили административное дело по статье о ненадлежащем воспитании. При этом семья не состояла на учете, считалась нормальной.

Малышку госпитализировали и сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи стали бороться за ее жизнь.

Урал Дети Полиция
26 ноября 2023, 21:30
Глава Крыма объявил понедельник нерабочим днем из-за урагана
Unsplash
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Глава республики Крым Сергей Аксенов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днем из-за ухудшения погодных условий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В ряде районов из-за сильного ветра нет возможности начать восстановительные работы на линиях элекропередачи. Как только позволит погода аварийные бригады приступят к работам», - сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Аналогичные меры приняли и власти Севастополя, предупредившие работников образовательных учреждений и спортивных, а также социальной сферы, что они могут не выходить на работу в понедельник. По словам губернатора города Михаила Развозжаева, исключение сделали только для медиков и сотрудников оперативных служб.

Работодателям и руководству вузов рекомендовали принять такое же решение в отношении студентов и работников.

Ранее в Евпатории начали эвакуировать жителей затопленных домов , расположенных на Симферопольской улице. Местные власти задействовали подразделение МЧС и бригады муниципальных предприятий. В городской администрации успокоили население, отметив, что никто не пострадал.

Ураган Крым Сергей Аксенов
26 ноября 2023, 21:26
Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света
РИА «Новости»
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В Крыму из-за обрушившейся на регион непогоды начались перебои с подачей электроэнергии. Оперштаб республики в своем Telegram-канале сообщил, что свет в том числе пропал в Джанкойском районе. Всего без него остались порядка 40 тысяч крымчан.

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил в Telegram-канале , что дорогу Саки - Евпатория полностью закрыли. Из Евпатории эвакуировали 150 человек.

«Без электроэнергии порядка 40 000 крымчан. Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения силы ветра», - отметил он.

Крючков уточнил, что это произойдет ориентировочно после полуночи.

В оперштабе Крыма сообщили, что в Джанкойском районе без света остались 28 сел. Работают шесть бригад ГУП «Крымэнерго». Две бригады уже приступили к уборке поваленных ветром деревьев.

В ЦУР Крыма отмечали, что к 21:00 шторм, который накрыл республику, выйдет на пик. На полуострове объявили штормовое предупреждение.

В Евпатории объявили эвакуацию жителей подтопленных домов, а недалеко от Керчи от города отрезало около 40 домов из-за размытых дорог.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что понедельник в городе будет нерабочим. Позже выходным 27 ноября сделали для всей республики, отмечал в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Электричество Крым

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