«Семья военных, очень хорошая. У них четверо детей, все довольно коммуникабельные. Очень доброжелательные люди. Ничего плохого вообще не могу сказать. Как это вообще случается - непонятно. Очень страшно…» - призналась она.

Женщина рассказала, что сам момент взрыва не видела, только слышала сильный грохот. После в чате дома написали, что подорвали машину жильцов. По словам собеседницы 360.ru, все соседи друг друга хорошо знают, общаются.

«Мы здесь все дружно живем. В доме, ну абсолютно точно, нет никого ни у кого недоброжелателей», - подчеркнула она.

Ранее полиция подтвердила, что в иномарке сдетонировал неустановленный предмет. Следователи возбудили уголовное дело. По одной из версий, взрыв иномарки - покушение на убийство ее владельца из-за профессиональной деятельности.

«У него (пострадавшего военного - прим. ред.) не было никаких врагов», - уверена соседка.

Telegram-канал Mash опубликовал ролик, на котором видно, как неизвестный что-то подложил под днище машины в районе сиденья водителя, а затем скрылся. Сам момент взрыва внедорожника засняли камеры. В результате происшествия мужчине оторвало конечности , а женщина получила рваные раны лица. Следователи установили личность подозреваемого в подрыве.