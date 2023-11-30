30 ноября 2023, 09:51

Врачи заявили о восьми раненых при теракте в Иерусалиме. Погибла женщина

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При стрельбе в Иерусалиме пострадали не меньше восьми человек. Погибла молодая женщина, сообщил сайт i24.

Парамедики национальной медицинской службы MDA констатировали смерть 24-летней девушки. По их информации, пять человек госпитализировали в тяжелом состоянии, одного в состоянии средней степени тяжести и двоих - легкой.

Больница «Шаарей-Цедек» уточнила, что приняла четырех тяжелораненых пациентов. Еще один пострадал в меньшей степени. В медцентр «Хадасса» привезли еще троих. Их отправили в травматологическое отделение, все трое находятся в сознании.

Двух подозреваемых в стрельбе ликвидировали на месте, объявила израильская полиция. Теракт произошел утром 30 ноября на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим.

Режим прекращения огня в секторе Газа не отменили. ЦАХАЛ объявил, что его продолжат при соблюдении условий соглашения по обмену заложниками.

Израиль Стрельба Терроризм
30 ноября 2023, 10:03
Шпионившего за Росгвардией украинского агента задержали в Крыму
РИА «Новости»
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В Крыму задержали подозреваемого в шпионаже агента спецслужб Украины. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

По предварительным данным, крымчанин по заданию Украины собирал информацию об оборонных, инженерных сооружениях и заграждениях, предназначенных для обороны полуострова, а также шпионил за Росгвардией.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Задержания Крым ФСБ Украина
30 ноября 2023, 09:45
Школьница из Москвы попала в больницу с острым отравлением противовирусными таблетками
Freepik
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В Москве 14-летняя местная жительница получила сильное отравление от противовирусных таблеток. Школьница принимала их для профилактики ОРВИ в сезон респираторных инфекций, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, девочке на дом вызвали бригаду скорой, которая забрала ее в больницу. Врачи диагностировали подростку «острое отравление противовирусными препаратами». Пациентке промыли желудок.

В каких количествах девочка принимала таблетки - неизвестно. По словам отца школьницы, противовирусные препараты стояли у дочери в комнате. Она их часто пила при недомогании, а иногда и просто для предупреждения заболеваний. Родителей это не настораживало. Сотрудники полиции организовали проверку после случившегося.

Петербуржец ранее отравил четырехлетнего сына таблетками от эпилепсии. У мальчика начался невроз, он не мог связно излагать мысли и пребывал в эйфории.

Дети Лекарства Москва 2023
30 ноября 2023, 09:42
Спасатели повторно выехали на спасение застрявшей в стене дома кошки в Москве
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В Юго-Восточном округе Москвы в стене дома застряла кошка. К ней на помощь выехала бригада спасателей, сообщил источник «360».

Животные
30 ноября 2023, 07:31
Мужчина застрял в канализационном люке на Рублевском шоссе
Freepik
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В Кунцево на западе Москвы вызвали спасателей. В канализационном люке обнаружили мужчину, который не смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщил источник «360».

Открытый колодец находится около дома на Рублевском шоссе, 14 корпус 3. Крышка лежала рядом, в люке находился мужчина. По словам заявителя, он не мог выбраться самостоятельно.

Похожий случай произошел в августе на Воробьевых горах около канатной дороги. Мужчина провалился в 20-метровый колодец. Сначала он звал на помощь, но потом умер от полученных травм. В сентябре московские спасатели вызволяли людей из люков в парке на Валовой улице и на Донецкой улице в Марьино. В последнем случае помощь медиков не потребовалась.

В Екатеринбурге подросток упал в колодец с горячей водой и получил сильные ожоги. Его достал водитель такси, а оказавшаяся рядом скорая помощь увезла в больницу. Прокуратура устроила проверку.

ЖКХ Москва 2023

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