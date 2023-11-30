Врачи заявили о восьми раненых при теракте в Иерусалиме. Погибла женщина

Парамедики национальной медицинской службы MDA констатировали смерть 24-летней девушки. По их информации, пять человек госпитализировали в тяжелом состоянии, одного в состоянии средней степени тяжести и двоих - легкой.

Больница «Шаарей-Цедек» уточнила, что приняла четырех тяжелораненых пациентов. Еще один пострадал в меньшей степени. В медцентр «Хадасса» привезли еще троих. Их отправили в травматологическое отделение, все трое находятся в сознании.

Двух подозреваемых в стрельбе ликвидировали на месте, объявила израильская полиция. Теракт произошел утром 30 ноября на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим.

Режим прекращения огня в секторе Газа не отменили. ЦАХАЛ объявил, что его продолжат при соблюдении условий соглашения по обмену заложниками.