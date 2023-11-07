Врачи заявили о тяжелом состоянии пострадавшего от сбитого в Севастополе БПЛА
Пострадавший от обломков сбитого беспилотника житель Севастополя находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у мужчины перелом и проникающее ранение, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в личном Telegram-канале.
«По информации от медиков, помимо перелома, у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое», - указал Развожаев.
Ранее губернатор сообщал, что российские силы сбили 17 дронов ВСУ. Один из них упал во дворе хозяйства в селе Орловка Нахимовского района.
В Минобороны также указали, что 7 ноября ВС России пресекли атаки Вооруженных сил Украины по территории страны. Военным удалось сбить девять беспилотников. При этом восемь дронов перехватили над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым.
За день до этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что российские системы ПВО нанесли удары по воздушным целям в зоне спецоперации.