28 февраля 2024, 00:18

«Врачи вытащили с того света». Мать подростка пожаловалась на приговор напавшему на ее сына в Щелкове

Freepik
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Юноша стал жертвой избиения в Щелкове после ссоры с однокурсницей по колледжу. На него напал ее знакомый. После сильного удара головой об асфальт 17-летний подросток попал в реанимацию с тяжелыми травмами. Суд назначил нападавшему условный срок, что шокировало мать пострадавшего. Подробностями ситуации она поделилась с «360».

«На сына напали рядом с колледжем 17 сентября 2023 года по наводке его однокурсницы. Поводом стало высказывание моего сына по поводу поведения этой девочки, которая вела себя очень вызывающе в колледже. На мальчика напал 22-летний армянин и сын не оказывал ему никакого сопротивления», - рассказала она.

Собеседница издания отметила, что избивший ее сына приехал в Щелково из Ставропольского края. Он живет с матерью на съемной квартире, его отец сейчас находится «в местах не столь отдаленных».

«Это парень раньше занимался спортом. Поэтому при нападении он перекинул сына через бедро и со всей силы ударил его головой об асфальт, что и привело к тяжким телесным повреждениям», - отметила она.

Врачи боролись за жизнь ее сына пять дней. Сейчас мать оформляет ему инвалидность. По ее словам, мальчик до сих пор мучается от головных болей.

Суд назначил нападавшему три года условного срока и компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей, которую он до сих пор не выплатил.

«У сына была очень тяжелая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, большая гематома. Можно сказать, что врачи вытащили его с того света. Я удивлена почему следствие так халатно провело свою работу, что и привело к такому мягкому наказанию», - добавила жительница Щелкова.

Теперь женщина планирует обжаловать решение суда.

Суд Врачи Щелково Избиения
28 февраля 2024, 00:45
МЧС назвало фейком видео с упавшим в Челябинске НЛО
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Видео с неопознанным летающим объектом, якобы пролетающим над Челябинском, является фейком. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«На видео очевидные признаки монтажа. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях обращений по данному факту не поступало», - указали в сообщении.

Накануне вечером в местных социальных сетях опубликовали видео, как в небе над Челябинском якобы пролетает неизвестный светящийся объект. В комментариях некоторые горожане решили, что над мегаполисом пронесся и упал метеорит. Камеры видеонаблюдения эту информацию не подтвердили, добавили в главке МЧС.

Неопознанный летающий объект ранее случайно сняла стюардесса лоукостера Wizz Air во время полета над Европой. По словам бортпроводницы, она убедилась в существовании инопланетной жизни.

Видео Челябинск
27 февраля 2024, 23:40
«Полицейские проверяют мужчин». Односельчанка погибшей под Псковом школьницы рассказала о ее поисках
РИА «Новости»
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В Псковской области нашли тело 11-летней школьницы, пропавшей почти два месяца назад. Односельчане девочки рассказали «360», что сейчас полицейские обходят дома и берут анализы у мужчин. Точную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

В Псковской области нашли тело 11-летней школьницы , пропавшей почти два месяца назад. Односельчане девочки рассказали «360», что сейчас полицейские обходят дома и берут анализы у мужчин. Точную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

Исчезла в Новый год Мария (имя изменено) пропала 1 января в деревне Полоное Псковской области. Днем девочка пошла гулять с подругами. В этот момент ее дедушка спал. Когда он проснулся, ребенка нигде не было. Он позвонил тете девочки и они вместе начали искать ее.

«Сказал, что ребенок пропал - не найти. Мы пошли искать. Искали до 21:00 ребенка», - рассказала женщина.

Родственники опросили соседей и детей, с которыми гуляла Мария, но ее саму не нашли. В итоге они вызвали полицию. По словам тети пропавшей девочки, она настаивала, что ребенка надо искать на речке, но полицейские не стали проверять ее версию. Женщина записала видеообращение к правозащитнице Светлане Цыбульской с просьбой помочь в поисках.

«Я пошла на речку, смотрела как [волонтеры] ищут. Куртку нашли 2 января в речке. И с 2 числа мы не можем найти ребенка в этой речке», - пожаловалась родственница пропавшей девочки.

Неблагополучная семья Правозащитник общественной организации «Талантливые рома» Светлана Цыбульская рассказала «360», что по просьбе родственников помогала организовать поиски девочки. По ее словам, соседи и знакомые характеризовали ребенка исключительно с положительной стороны.

«Девочка была послушной. Быстрая, шустрая как все дети. Спокойная девочка была. Со стороны соседей никаких негативных оценок мы не слышали», - рассказала правозащитница.

Жительница деревни Полоное на условиях анонимности рассказала «360» о семье погибшей девочки. По ее словам, мама у ребенка - наркоманка и живет в Пскове. Поэтому детей давно воспитывает дедушка. У Марии осталось двое братьев 13 и 15 лет. Семья живет на детские пособия.

По словам женщины, жители деревни не могут поверить в случившееся.

«Все в шоке, что произошло вообще в деревне. Сейчас полиция обходят дома и берет у мужчин анализы», - добавила женщина.

Убийства Дети Преступления Школьники Мужчины Полиция
27 февраля 2024, 22:08
Парочка туристов устроила пикник на братской могиле в Калининграде
РИА «Новости»
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Мужчина и женщина решили отдохнуть с алкоголем на братской могиле в Калининграде. Их быстро вычислили и задержали, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Нарушение общественного порядка произошло на мемориальном комплексе «1200 воинам гвардейцам». По видео с камер наблюдения выяснилось, что мужчина и женщина пришли к Вечному огню около часа ночи. Перед уходом злоумышленник забрал с места возложения корзину с цветами.

Сотрудники Росгвардии оперативно задержали пару и доставили в отдел полиции. Оказались, что это туристы, приехавшие из других регионов страны. В итоге 37-летнюю женщину в связи с плохим самочувствием направили в больницу. Ее 38-летнего знакомого полицейские привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и поместили в спецприемник.

Петербургские полицейские ранее задержали 17-летнего местного жителя, совершившего акт вандализма около памятника Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади.

Росгвардия Полиция Калининград Вандализм
27 февраля 2024, 20:58
Рецидивист изнасиловал жену своего сына в Зеленограде
РИА «Новости»
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Обвиняемый в сексуальном насилии над женой своего сына предстал перед судом. Его арестовали на два месяца, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Зеленоградского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля 2024 года», - указали в инстанции.

По предварительным данным, 58-летний мужчина стал подозреваемым в сексуальном насилии над супругой своего сына. По версии следствия, 25 февраля житель Зеленограда изнасиловал и совершил другие действия сексуального характера в отношении 29-летней невестки.

После изнасилования потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Полиция оперативно задержала подозреваемого. Свою вину он признал частично.

Уголовное дело возбудили по двум уголовным статьям об изнасиловании. Выяснилось, что у мужчины уже есть судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Житель Калуги получил 15 лет тюрьмы за домогательства к трем девочкам на детской площадке.

Также ему запретили работать с детьми ближайшие 16 лет.

Суд Изнасилования Москва

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