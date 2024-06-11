11 июня 2024, 10:11

Врачи выписали еще пять пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове

Пресс-служба Следственного комитета
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Пострадавшие при столкновении трамваев в Кемерове продолжили лечение. Утром 11 июня выписали пять человек, в стационарах остались 10 пациентов, сообщил РИА «Новости» представитель оперштаба.

«Десять сейчас в стационаре, выписано сегодня пять», - сказал он.

В пятницу, 7 июня, в больнице находились 20 человек, в понедельник выписали пятерых. Из 15 оставшихся в стационаре состояние 12 человек оценили как легкой тяжести, троих - средней. Оперштаб заявил о положительной динамике.

Авария произошла 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове.

Из-за отказа тормозов один трамвай врезался в другой. Очевидица рассказала 360.ru, что на повороте трамвай набрал скорость и не остановился в положенном месте. Пострадали более 140 человек , один погиб. Возбудили уголовное дело, арестовали директора и мастера транспортной компании.

Больницы ДТП Врачи Медицина
11 июня 2024, 10:08
Роспотребнадзор выявил у отравившихся водой в Буйнакске дизентерию
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Специалисты провели анализ воды в Буйнакске и выяснили, что массовое отравление людей произошло из-за дизентерии, ротавирусов и норовирусов. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Дагестану.

По данным ведомства, вспышка кишечной инфекции произошла в результате аварии на магистральном водопроводе.

«После аварии произошел „подсос“ от неорганизованных стоков проходящих в непосредственной близости», - указали в пресс-службе.

Заболевшим назначили лечение, а контактировавшим с ними людям провели вакцинацию от гепатита А. Специалисты также организовали подвоз питьевой воды, промывку водопровода и гиперхлорирование. В связи со вспышкой кишечной инфекции Роспотребнадзор временно закрыл детские учреждения.

Ранее в Буйнакске в Дагестане с признаками отравления к врачам обратились более 270 человек. Пресс-секретарь администрации города Арип Аримов сообщил, что с острой кишечной инфекцией в больницы попали более 30 жителей, в том числе дети.

Дагестан Болезни Врачи Роспотребнадзор
11 июня 2024, 10:07
Парень в Бурятии оформил кредит на девушку и забил ее кирпичом до смерти
РИА «Новости»
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В Бурятии арестовали 20-летнего парня, оформившего кредит на 19-летнюю девушку и забившего ее кирпичом до смерти. Об этом Lenta.ru рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодой человек познакомился со своей жертвой в Улан-Удэ и позвал ее на прогулку. Юноша взял телефон новой знакомой, через приложение оформил кредит и обналичил деньги.

Затем он заманил ее в заброшенный гараж и ударил по голове кирпичом. Девушку он сбросил в овощную яму и забросал сверху мусором. Пострадавшая скончалась.

Парня поймали в соседнем регионе и заключили под стражу. Следователи возбудили уголовное дело, идет расследование.

Ранее в Екатеринбурге мужчина заколол ножом бывшую возлюбленную и мать своего ребенка на глазах у прохожих. По одной из версий, он приревновал женщину, хотя пара уже рассталась. После хладнокровного убийства подозреваемый сбежал с места преступления в церковь.

Еще одна жуткая история с ревнивым мужчиной произошла в Уфе. Местный житель около двух недель силой удерживал в квартире девушку , избивал ее и грозился убить.

Уголовное дело Убийства Россия Кредиты Деньги Следственный комитет России Бурятия
11 июня 2024, 09:40
Власти Северной Осетии рассказали о последствиях крушения Су-34
РИА «Новости»
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Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в горах, поэтому последствий на земле удалось избежать. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«На земле жертв и разрушений вследствие падения российского военного самолета Су-34 нет - крушение произошло в горах», - заверил он.

Меняйло призвал не снимать и не выкладывать в интернет фото обломков разбившегося самолета. Он выразил соболезнования родственникам погибших членов экипажа и сообщил, что все необходимые службы выехали к месту авиакатастрофы.

Самолет Су-34 принадлежал ВКС России и выполнял плановый учебно-тренировочный полет, заявило Минобороны. Громкие звуки, по информации СМИ, услышали ночью в районе села Горный Дзуарикау. Причиной крушения могла стать техническая неисправность воздушного судна.

Авиация Авиакатастрофы Самолеты
11 июня 2024, 09:39
Рабочий погиб под колесами вагонеток при прокладке метро в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
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В Кировском районе Санкт-Петербурга погиб рабочий, который участвовал в прокладке тоннеля метро. Пресс-служба АО «Метрострой Северной Столицы» заявила РИА «Новости», что готова содействовать расследованию.

«Во время работ на шахте в Кировском районе произошел несчастный случай - погиб проходчик. <…> Обстоятельства трагедии уточняются», - заявил представитель компании.

На каком именно объекте умер рабочий, агентству не уточнили. «Метрострой Северной Столицы» пообещал содействовать расследованию и провести проверки на своих площадках.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части второй статьи 216 УК России «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу Санкт-Петербургу сообщила, что проходчик погиб 10 июня под колесами вагонеток, установленных на электровозе и сошедших с рельс в перегонном тоннеле на Кронштадской улице.

В Москве в парке на ВДНХ тоже произошел несчастный случай с рабочими. Возле фонтана «Дружба народов» обрушились строительные леса. Три человека получили травмы.

В Кировском районе Санкт-Петербурга погиб рабочий, который участвовал в прокладке тоннеля метро. Пресс-служба АО «Метрострой Северной Столицы» заявила РИА «Новости» , что готова содействовать расследованию.

Санкт-Петербург Строительство Метро

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