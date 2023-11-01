Врачи в Иркутской области отказались госпитализировать ребенка со смертельной травмой головы

По информации канала, ребенок упал с лестницы, после чего почувствовал себя плохо. Мать мальчика отвезла его в медицинское учреждение, но врачи диагностировали у него болезнь горла и отпустили домой.

После этого ребенку стало хуже. Через два дня родители доставили его в больницу Киренского района. Медработники выяснили, что у мальчика была серьезная черепно-мозговая травма. Медики не успели спасти ребенка, и он умер в больнице.

Следственный комитет в связи с трагедией возбудил уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности».

Ранее в Краснокутском районе Саратовской области умер семилетний мальчик. Он случайно проглотил колпачок от фломастера и задохнулся. Родители отвезли ребенка в больницу, но врачи не успели его спасти - по прибытии мальчик уже не подавал признаков жизни.