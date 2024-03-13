13 марта 2024, 10:41

Врачи спасли выпавшую из окна на 20-м этаже екатеринбурженку

РИА «Новости»
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В Екатеринбурге выписали из больницы 26-летнюю женщину, которая выпала из окна на 20-м этаже жилого дома в комплексе «Янтарная долина». Об этом сообщил портал Ura.ru.

Пострадавшая восстанавливалась в больнице № 36. Ей сделали операцию и удалили селезенку и зашили поврежденные участки печени. Лечение в стационаре продолжалось 19 дней.

После падения с высоты женщина получила серьезные травмы, включая повреждения костей лица, переломы ребер с поражением легких, а также переломы костей таза и правого плеча. Медики отметили, что пациентке очень повезло выжить после такого падения.

Инцидент произошел 14 февраля. Жительница Екатеринбурга упала с общего балкона высотного здания. На месте обнаружили ее личные вещи, включая куртку и мобильный телефон. От гибели ее спас сугроб - он смягчил падение.

Больницы Врачи Женщины Екатеринбург
13 марта 2024, 10:42
Системы РЭБ уничтожили три беспилотника в Ростовской области
РИА «Новости»
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Средства радиоэлектронной борьбы уничтожили три беспилотника на подлете к городу Новошахтинску в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску уничтожено три БПЛА», - указал губернатор.

Голубев добавил, что дежурные службы пока уточняют, есть ли последствия на земле.

В ночь на 13 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о двух украинских беспилотниках , замеченных над Курском. Дроны сбили над городом средства противовоздушной обороны. Глава региона поблагодарил российских защитников.

Также утром 13 марта атаке БПЛА подвергся нефтеперерабатывающий завод в Рязани. По предприятию ударили четыре дрона, это привело к возгоранию на двух установках для переработки нефтепродуктов.

Беспилотники Россия
13 марта 2024, 10:30
Зоозащитница и ее дочь насмерть отравились углекислым газом в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Зоозащитница Александра Щербакова и ее дочь, которых 18 февраля нашли мертвыми в квартире в Екатеринбурге, отравились углекислым газом. Об этом сообщило издание E1.RU.

«Судмедэкспертиза показала, что произошло отравление CO2, то есть углекислым газом, продуктами горения. Я спрашивал, как в квартире так быстро может набраться СО2, никто мне ничего сказать не может», - рассказал бывший муж скончавшейся.

В квартире на Сортировке 18 февраля нашли тела Щербаковой в коридоре, а ее дочери в ванной. Также погибли восемь домашних животных. Первым обнаружил произошедшее сын зоозащитницы, который вернулся от друга. Он же и сообщил об этом отцу.

По одной из версий, причиной ЧП стала утечка газа. Тем не менее сотрудники «Екатеринбурггаза» не нашли проблем с трубами. В настоящее время специалисты проверяют газовую колонку, которая была установлена в квартире погибших.

Газ Животные Екатеринбург
13 марта 2024, 10:23
Более 40 воздушных целей за сутки уничтожили в Воронежской области
РИА «Новости»
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Российские системы ПВО и системы РЭБ за сутки обнаружили и ликвидировали более 40 воздушных целей в Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По данным оперативных служб, никто не пострадал. На земле не зафиксировали значительных повреждений инфраструктуры.

«Режим авиационной опасности в регионе сохраняется», - написал Гусев.

Он поблагодарил ВС России, которые обеспечивают безопасность Воронежской области.

Военные ПВО
13 марта 2024, 10:21
Испортивших салон новых вагонов «Москва-2024» ищут в столице
РИА «Новости»
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Служба безопасности Московского метрополитена вместе с полицией разыскивают неизвестных, которые испортили салон новых вагонов «Москва-2024» на Замоскворецкой линии. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на столичный дептранс.

Как стало известно, вандалы разрисовали и залили клеем новые вагоны на одной из линий метрополитена.

«Служба безопасности московского метро помогает полиции найти неизвестных, которые вчера испортили салон новых вагонов „Москва-2024“ на Замоскворецкой линии», - заявили в ведомстве.

Работники учреждения уже передали в правоохранительные органы материалы, которые помогут помочь найти нарушителей и привлечь их к ответственности. Кроме того, заявление о факте вандализма Месяц назад мужчина разбил створку турникета на станции метро «Коньково» в Москве. Его привлекли к ответственности по статье «Вандализм».

Метро Полиция Вандализм Метро Москвы Москва

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