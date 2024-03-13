Врачи спасли выпавшую из окна на 20-м этаже екатеринбурженку

Пострадавшая восстанавливалась в больнице № 36. Ей сделали операцию и удалили селезенку и зашили поврежденные участки печени. Лечение в стационаре продолжалось 19 дней.

После падения с высоты женщина получила серьезные травмы, включая повреждения костей лица, переломы ребер с поражением легких, а также переломы костей таза и правого плеча. Медики отметили, что пациентке очень повезло выжить после такого падения.

Инцидент произошел 14 февраля. Жительница Екатеринбурга упала с общего балкона высотного здания. На месте обнаружили ее личные вещи, включая куртку и мобильный телефон. От гибели ее спас сугроб - он смягчил падение.