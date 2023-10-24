24 октября 2023, 10:42

Врачи прооперировали зажатую лифтом жительницу Нижнего Тагила

РИА «Новости»
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Женщине, которую зажало лифтом в Нижнем Тагиле, сделали операцию. Об этом сообщил Минздрав Свердловской области в своем Telegram-канале.

«Пациентка прооперирована. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», - отметили в ведомстве.

По данным регионального министерства, пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному.

Следственное управление СК России по Свердловской области сообщило в своем Telegram-канале , что женщина получила травмы в одном из многоквартирных домов по улице Удовенко. Когда жительница Нижнего Тагила заходила в лифт, кабина с открытыми дверями начала движение.

«Женщину зажало между кабиной лифта и частью стены над дверным проемом лифта. Пострадавшая получила множественные травмы», - указали в региональном главке Следкома.

Следователи начали проверку, чтобы установить, нет ли в этом ЧП признаков нарушения уголовной статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Пострадавшая пройдет судебно-медицинскую экспертизу, которая определит тяжесть вреда ее здоровью.

По данным паблика «Инцидент Нижний Тагил» , женщина успела закатить в лифт коляску с младенцем. Хотя она опрокинулась, ребенок не пострадал. В паблике также написали, что жительница Нижнего Тагила, зажатая лифтом, провисела вниз головой более получаса.

Врачи Медицина
27 октября 2023, 23:31
Легковушка влетела на дорожный разделитель в Одинцове
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Легковой автомобиль попал в ДТП на Минском шоссе в Одинцовском городском округе. Видео с места аварии оказалось в распоряжении «360».

Судя по кадрам, машина угодила на разделитель и протаранила дорожный знак. После ДТП у автомобиля сильно повредилась передняя часть.

Официальной информации по поводу аварии пока не поступало. Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

Одинцово ДТП
27 октября 2023, 22:14
Стрельба произошла в кафе на севере Москвы
Freepik
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Неизвестные утроили стрельбу в кафе «Мангал» на Михайловской улице в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

«С места преступления скрылись три человека. Они сели в „Делимобиль“», - уточнил он.

Сейчас подозреваемых разыскивают. Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работают полицейские.

По данным Telegram-канала «112» , трое мужчин зашли в кафе на Михалковской улице и выстрелили в гостя. После этого они скрылись на каршеринге. Пострадавшего госпитализировали.

Стрельба Каршеринг Москва 2023
27 октября 2023, 21:36
Подросток в Челябинской области впал в кому и умер после тренировки по борьбе
РИА «Новости»
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Десятиклассник из города Карталы Челябинской области скончался после того, как посетил тренировку по борьбе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.

«Следственными органами в Карталах устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетнего», - указали в ведомстве.

По данным Telegram-канала Shot , 26 октября подросток вернулся домой в десятом часу вечера после тренировки по борьбе. Дома старшеклассник потерял сознание, родители вызвали ему скорую помощь. Школьника доставили в больницу, где врачи диагностировали у него кому неясной этиологии, написали авторы канала. Через несколько часов подросток скончался.

Тренер Сергей Ермаков сообщил изданию 74.ru , что юноша занимался у него чуть больше месяца. По словам мужчины, у десятиклассника случилось кровоизлияние в мозг, но точную причину пока не установили.

Ермаков сказал, что школьник ушел с тренировки в нормальном состоянии. Ударов по голове на занятии подросток не получал, так как в этот день отрабатывали только борьбу, отметил тренер.

«Удушающие приемы на это не влияют, кровоизлияния происходят только при сильном ударе», - сообщил Ермаков.

По данным 74.ru, после смерти старшеклассника следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее ученик пятого класса скончался на уроке физкультуры в Красноярске. Мальчик потерял сознание, прибывшие в школу сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Дети Челябинская область Школьники Следственный комитет России
27 октября 2023, 20:42
Автобус и легковушка устроили аварию в центре Москвы
Телеканал «360»
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Столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло на Таганской улице в центре Москвы. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, в ДТП пострадали два человека.

По словам собеседника, столкновение произошло на проезжей части. Автобус от удара отбросило в столб. По предварительным данным, пострадал один человек в салоне. Его забрали на скорой.

ДТП Москва 2023

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