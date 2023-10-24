Врачи прооперировали зажатую лифтом жительницу Нижнего Тагила

«Пациентка прооперирована. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», - отметили в ведомстве.

По данным регионального министерства, пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному.

Следственное управление СК России по Свердловской области сообщило в своем Telegram-канале , что женщина получила травмы в одном из многоквартирных домов по улице Удовенко. Когда жительница Нижнего Тагила заходила в лифт, кабина с открытыми дверями начала движение.

«Женщину зажало между кабиной лифта и частью стены над дверным проемом лифта. Пострадавшая получила множественные травмы», - указали в региональном главке Следкома.

Следователи начали проверку, чтобы установить, нет ли в этом ЧП признаков нарушения уголовной статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Пострадавшая пройдет судебно-медицинскую экспертизу, которая определит тяжесть вреда ее здоровью.

По данным паблика «Инцидент Нижний Тагил» , женщина успела закатить в лифт коляску с младенцем. Хотя она опрокинулась, ребенок не пострадал. В паблике также написали, что жительница Нижнего Тагила, зажатая лифтом, провисела вниз головой более получаса.