11 февраля 2025, 23:43

Врачи по ошибке ампутировали мужчине руки и ноги

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Мужчине ампутировали руки и ноги в результате врачебной ошибки. Пациент получил инфекцию после операции по удалению камней из почек, сообщило Daily Mirror.

По данным издания, 46-летний Чад Герло лег на операцию, чтобы удалить камни из почек. Однако из больницы его выписали без рук и ног. Врачи заверили, что операция прошла успешно. Позже выяснилось, что мужчине занесли инфекцию. У него резко поднялось давление и начали отказывать органы.

После приема сильных антибиотиков у пациента почернели руки и ноги. В результате из-за сепсиса было решено провести ампутацию. Американец подал в суд на медучреждение из-за ненадлежащего оказания услуг.

В Великобритании женщина считала боль в ногах возрастными изменениями, но состояние становилось только хуже. Врачи ампутировали ей обе ноги из-за нарушения кровообращения.

США Больницы Врачи Мужчины
11 февраля 2025, 22:52
Кожа отслаивалась. Мужчина 83 дня мучительно умирал из-за роковой ошибки на работе
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Один из самых жутких случаев гибели от радиации произошел в Японии. Рабочий получил смертельную дозу облучения на заводе по переработке урана в Токаймуре, сообщила газета Mirror.

По данным издания, в 1999 году 35-летний Хисаси Оучи с коллегами загрузил в аппарат 16 килограммов урана вместо безопасных 2,4 килограмма. В итоге японец получил беспрецедентную дозу радиации в 17 000 миллизивертов.

Состояние мужчины ухудшалось с каждым днем. Его кожа отслаивалась, а ткани тела умирали. Также у Оучи перестали функционировать клетки кишечника, поэтому его постоянно мучили жуткие боли.

Интенсивное лечение не помогало японцу, тело которого буквально «сгорало заживо». Хисаси Оучи не мог терпеть мучений и умолял медиков прекратить лечение.

На 59-й день сердце рабочего остановилось, но врачи успели реанимировать его. Мужчина умер на 83-й день после того, как у него отказали органы.

Ранее на Ямале двухлетний ребенок проглотил два десятка маленьких магнитов. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он умер.

Радиация Врачи Япония Мужчины Заводы
11 февраля 2025, 15:45
В Удмуртии женщина пыталась изгнать нечистую силу и чуть не сожгла квартиру
РИА «Новости»
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Пенсионерка из села Каракулино в Удмуртии попыталась изгнать из квартиры нечистую силу, однако вместо этого устроила пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Для обряда пожилая женщина зажгла парафиновую свечу, поставила ее на стиральную машину и ушла в другую комнату. Однако свеча упала, и началось возгорание. Испугавшись, пенсионерка выбежала на улицу. Пожарных вызвали соседи.

Огонь удалось потушить на двух квадратных метрах. Никто не пострадал.

Представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя случившееся РИА «Новости» , предупредил, что подобные попытки «изгнания бесов» до добра не доведут.

«Верующим надлежит беспокоиться прежде всего о том, чтобы изгонять зло из своего сердца молитвой и участием в Таинствах Церкви», - подчеркнул он.

Чтобы освятить квартиру, Кипшидзе посоветовал приглашать священника.

В апреле прошлого года супругов из Башкирии заподозрили в том, что они поджигали людей под предлогом изгнания из них нечистой силы.

Священники Пожары Удмуртия Религия Квартиры
11 февраля 2025, 15:40
Взрыв прогремел в жилой высотке на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Прогремевший взрыв выбил двери в жилом высотном доме на Полярной улице на северо-востоке Москвы. Как сообщил источник 360.ru, в результате детонации пострадал один человек.

По неподтвержденным данным, источником взрыва стал баллончик со сжатым воздухом. На место прибыли спасатели и бригада скорой помощи для оказания помощи пострадавшему.

Очевидцы происшествия в комментарии 360.ru заявили, что взрыв прогремел в районе 30-го этажа, где шли ремонтные работы.

Официального подтверждения информации о ЧП пока нет.

Взрывы Москва
11 февраля 2025, 12:56
Мошенники обманули актрису Елену Цорн по схеме Ларисы Долиной
РИА «Новости»
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Российская актриса Елена Цорн стала жертвой телефонных аферистов по схеме певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В сентябре 2024 года 82-летней Цорн начали звонить украинские мошенники. Они около двух недель работали над тем, чтобы артистка переписала квартиру площадью 48 квадратных метров на 3-й Фрунзенской улице в Москве. Ей предложили подписать договор временной ренты.

Документы подписали на 14 миллионов рублей при стоимости недвижимости примерно в 50 миллионов. Затем к актрисе приехал курьер, который забрал 180 тысяч рублей у Цорн в качестве комиссии за договор. Спустя несколько месяцев она поняла, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры.

По такой же схеме в 2024 году обманули певицу Ларису Долину, которая продала 236-метровую квартиру в Хамовниках после долгих бесед с мошенниками. Сейчас артистка пытается оспорить сделку, идут судебные заседания.

Кино Актеры Лариса Долина

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