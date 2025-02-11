Врачи по ошибке ампутировали мужчине руки и ноги

По данным издания, 46-летний Чад Герло лег на операцию, чтобы удалить камни из почек. Однако из больницы его выписали без рук и ног. Врачи заверили, что операция прошла успешно. Позже выяснилось, что мужчине занесли инфекцию. У него резко поднялось давление и начали отказывать органы.

После приема сильных антибиотиков у пациента почернели руки и ноги. В результате из-за сепсиса было решено провести ампутацию. Американец подал в суд на медучреждение из-за ненадлежащего оказания услуг.

В Великобритании женщина считала боль в ногах возрастными изменениями, но состояние становилось только хуже. Врачи ампутировали ей обе ноги из-за нарушения кровообращения.