Врачам скорой в Москве потребовалась помощь с 300-килограммовым мужчиной

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Девочка-подросток погибла в ДТП на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«На Чертановской улице в районе дома 53 водитель автомобиля Kia совершил наезд на ребенка-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте», - говорится в сообщении.

В результате ДТП 15-летняя девочка погибла прямо на месте происшествия от полученных травм.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы уже устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Кубани в аварии погибли двое взрослых и трое несовершеннолетних детей, когда их легковой автомобиль насмерть зажало между двумя фурами.

Неделю назад в ДТП погиб 16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

В Нижегородской области местное УГИБДД отчиталось о 84 авариях , произошедших с 15 по 21 июля. По их данным, в ДТП погибли семь человек, 111 получили различные травмы, в том числе 16 детей.