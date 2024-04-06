Врач объяснил, что спасло жизнь Чибису после ножевого ранения

По его словам, Чибиса после нападения максимально быстро доставили в больницу и сразу же прооперировали.

«Операция длилась один час 15 минут. Ему спасло жизнь то, что его максимально быстро привезли и сразу же провели операцию», - подчеркнул Ширяев.

Главврач добавил, что операцию проводил заведующий хирургическим отделением больницы.

Ранее секретарь главы региона Лилия Сечкина выразила надежду, что состояние Чибиса в ближайшее время улучшится. Она отметила, что сейчас губернатор «не чувствует себя великолепно». Он находится в больнице, врачи пока не давали прогнозов о том, когда он поправится.