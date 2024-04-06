06 апреля 2024, 16:58

Врач объяснил, что спасло жизнь Чибису после ножевого ранения

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Мурманского губернатора Андрея Чибиса удалось спасти после покушения благодаря оперативной госпитализации. Об этом заявил главный врач Апатитско-Кировской ЦРБ Юрий Ширяев, сообщило РИА «Новости».

По его словам, Чибиса после нападения максимально быстро доставили в больницу и сразу же прооперировали.

«Операция длилась один час 15 минут. Ему спасло жизнь то, что его максимально быстро привезли и сразу же провели операцию», - подчеркнул Ширяев.

Главврач добавил, что операцию проводил заведующий хирургическим отделением больницы.

Ранее секретарь главы региона Лилия Сечкина выразила надежду, что состояние Чибиса в ближайшее время улучшится. Она отметила, что сейчас губернатор «не чувствует себя великолепно». Он находится в больнице, врачи пока не давали прогнозов о том, когда он поправится.

Больницы Врачи Андрей Чибис
06 апреля 2024, 16:53
Жители Орска отравились водопроводной водой
Пресс-служба МЧС
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В Орске за двое суток восемь человек попали в больницы с острыми кишечными инфекциями. Среди пациентов есть и дети, сообщили в пресс-службе Минздрава Оренбургской области.

В министерстве уточнили, что за 4 и 5 апреля медицинская помощь потребовалась 18 пациентам. Жалобы всех обратившихся к медикам одинаковые - рвота и жидкий стул. Причина кишечной инфекции также у всех одна - употребление воды из-под крана.

Лабораторное исследование биоматериалов заболевших и анализ воды показали наличие норовируса второго типа.

Сотрудники Роспотребнадзора вместе с медиками решили отключить воду в домах на этом участке для промывки и дезинфекции водопровода.

Все пациенты сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, ситуация в старой части Орска сложная. Он уточнил, что для жителей подтопленных домов приготовили временные пункты размещения со все необходимым.

Болезни Минздрав Роспотребнадзор
06 апреля 2024, 16:27
Губернатор Паслер назвал ситуацию в старой части Орска сложной
РИА «Новости»
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время очередного заседания КЧС в Орске назвал ситуацию в старой части частично подтопленного Орска сложной. Он уточнил в Telegram-канале, что все службы заняты работой по своим направлениям.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время очередного заседания КЧС в Орске назвал ситуацию в старой части частично подтопленного Орска сложной. Он уточнил в Telegram-канале , что все службы заняты работой по своим направлениям.

Губернатор отметил, что власти создадут пункты длительного пребывания, так как из-за последствий ЧП люди в ближайшее время не вернутся в свои дома. Он пообещал обеспечить пострадавших всем необходимым.

Глава региона пояснил, что приоритетным направлением в работе для властей сейчас является жизнь и здоровье орчан. Эвакуация стала вынужденной мерой. Временные пункты размещения оснастили всем необходимым для условий проживания.

По словам Паслера, специалисты оценили проект дамбы, сделав вывод, что она рассчитана на меньшую нагрузку.

«Паводок, скорее, - исключение. Но пострадавшим людям от этого не легче. А масштабы нанесенного стихией вреда существенны», - отметил он.

Губернатор также объявил об увеличении вдвое всех выплат пострадавшим. Единовременная компенсация составит 20 тысяч рублей на человека, при утрате имущества - от 50 до 100 тысяч рублей на каждого.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей подтопленных домов уехать из зоны ЧП. Он предупредил, что полиции придется эвакуировать отказавшихся граждан принудительно.

Обрушения Реки
06 апреля 2024, 16:14
Нападающего казанского «Зенита» обманули на 8 млн рублей
Global Look Press
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Нападающего казанского «Зенита» и сборной России по волейболу Максима Михайлова обманули на восемь миллионов рублей. По подозрению в преступлении задержали местного полицейского, сообщил Telegram-канал Shot.

«Мошенники связались с 36-летним олимпийским чемпионом еще в сентябре прошлого года. Они сообщили, что якобы со счета волейболиста неизвестные пытаются снять деньги», - написали авторы публикации.

Мужчину убедили, что ему необходимо перевести деньги на «безопасный счет». Михайлов отправился к банкомату и перевел неизвестным 8,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Подозреваемого инспектора ДПС задержали 6 апреля. Предположительно, он помогал злоумышленникам обналичивать похищенные деньги.

Ранее мошенники выманили у профессора Гнесинки более 300 тысяч рублей. Профессору кафедры теории музыки в одном из мессенджеров пришло сообщение от человека, представившегося ректором академии. Преподавательница по инструкции мошенника обналичила свои банковские счета.

Уголовное дело Преступления Мошенничество Россия Деньги
06 апреля 2024, 16:05
Медведев назвал истинных организаторов теракта в «Крокусе»
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Истинные организаторы теракта в Московской области — официальные лица Украины. Об этом в Telegram-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Истинные организаторы теракта в Московской области - официальные лица Украины. Об этом в Telegram-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.

Он отметил, что «легенду об ответственности ИГ»* разработали специально, а экстремисты подтвердили ее «просто для увеличения своего капитала».

«Истинные организаторы пока прячутся в тени ИГ*. Таков замысел. Но уже первая информация, опубликованная с телефонов наемных выродков, недвусмысленно свидетельствует о национальной принадлежности организаторов. <…> Это официальные лица нацистской Украины», - констатировал политик.

Медведев предположил, что Украина решила компенсировать терактами неудачи в боях. Теперь им придется ответить за это по закону, причем «без срока давности».

Ранее российские следователи нашли возможное доказательство связи Украины с терактом. В телефоне одного из обвиняемых обнаружились фото людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов.

Дмитрий Медведев Теракт в «Крокусе»

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