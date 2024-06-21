21 июня 2024, 21:28

Врач-кардиолог отказала в приеме россиянке после операции и напала на ее дочь

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Скандал разразился в Железноводской городской больнице Ставрополя после нападения врача-кардиолога на местную жительницу, которая привела на повторный прием мать после операции коронарного шунтирования. Подробности 360.ru рассказала пострадавшая от избиения медика Елена.

Она пояснила, что в больницу ее маму направили для наблюдения после перенесенной операции. Кардиолог должен следить за состоянием пациента, дать рекомендации по реабилитации и корректировать прием препаратов. Но первый прием ограничился только тем, что перенесшей операцию пенсионерке только померили давление. Через несколько недель собеседница привела маму на повторный прием.

«У нас был талон на 11:00, но до нас в кабинете был пациент, поэтому мы попали туда с опозданием. Как только мы вошли врач для чего мы пришли, так как у нее уже закончился прием и к ней не имели права никого записывать», - рассказала Елена.

Собеседница пояснила, что такого начала разговора она включила запись на телефоне. В результате кардиолог убежала из кабинета. Но девушка отправилась на поиски и нашла врача на другом этаже.

Она добавила, что сняла побои и написала на врача заявление. Но все закончилось административной статьей о хулиганстве. Руководство больницы, с которым Елена вчера встречалась, заявило, что кардиолог еще после первого приема написал заявление, что отказывается принимать ее маму.

«Я считаю, что заявление написали задним числом. Просто отказ в медицинской помощи инвалиду второй группы - это уже уголовная статья», - подчеркнула собеседница.

В пресс-службе Минздрава Ставропольского края в комментарии 360.ru заявили, что начали служебную проверку по жалобе дочери пациентки о нарушении этики врачом-кардиологом.

В начале марта семья из Ставрополя обвинила врачей городской больницы № 2 в избиении 89-летней пенсионерки, к которой на теле нашли большое количество синяков. В больнице заявили, что бабушка ударилась сама о тумбочку, когда потянулась за водой.

Она добавила, что сняла побои и написала на врача заявление. Но все закончилось административной статьей о хулиганстве. Руководство больницы, с которым Елена вчера встречалась, заявило, что кардиолог еще после первого приема написал заявление, что отказывается принимать ее маму.

«Я считаю, что заявление написали задним числом. Просто отказ в медицинской помощи инвалиду второй группы - это уже уголовная статья», - подчеркнула собеседница.

В пресс-службе Минздрава Ставропольского края в комментарии 360.ru заявили, что начали служебную проверку по жалобе дочери пациентки о нарушении этики врачом-кардиологом.

В начале марта семья из Ставрополя обвинила врачей городской больницы № 2 в избиении 89-летней пенсионерки , у которой на теле нашли большое количество синяков. В больнице заявили, что бабушка ударилась сама о тумбочку, когда потянулась за водой.

Она пояснила, что в больницу ее маму направили для наблюдения после перенесенной операции. Кардиолог должен следить за состоянием пациента, дать рекомендации по реабилитации и корректировать прием препаратов. Но первый прием ограничился только тем, что перенесшей операцию пенсионерке померили давление. Через несколько недель собеседница привела маму на повторный прием.

«У нас был талон на 11:00, но до нас в кабинете был пациент, поэтому мы попали туда с опозданием. Как только мы вошли врач для чего мы пришли, так как у нее уже закончился прием и к ней не имели права никого записывать», - рассказала Елена.

Собеседница пояснила, что до начала разговора она включила запись на телефоне. В результате кардиолог убежала из кабинета. Но девушка отправилась на поиски и нашла врача на другом этаже.

Скандалы Больницы Врачи Избиения
21 июня 2024, 20:45
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе МВД
РИА «Новости»
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Пожарные ликвидировали открытое горение складов в Ростове-на-Дону, где, предположительно, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД России. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

«Открытое горение на Вятской улице ликвидировано», - написал он Возгорание складов произошло вечером 20 июня на Вятской, 67в. По данному адресу, если верить открытым источникам, находится база МВД.

Площадь возгорания на складах составила 700 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг. По данным местных властей, никто не пострадал.

На месте ЧП сейчас находится заместитель по вопросам ГО и ЧС Алексей Потешкин. Угрозы распространения огня на жилые помещения не возникло. Причины возгорания устанавливаются.

Пожары МВД РФ
21 июня 2024, 19:32
Расследовать крушение Robinson R66 в Амурской области будут МАК и Росавиация
Global Look Press
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Расследованием крушения вертолета Robinson R66 в Амурской области занялись Межгосударственный авиационный комитет и Дальневосточное МТУ Росавиации. Об этом заявил в Telegram пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Выяснять все обстоятельства и причины ЧП будут в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ, подчеркнул он.

Информация о расследовании крушения Robinson R66 с регистрационным номером RA-07430 также появилось на официальном сайте МАК. В пресс-службе комитета ТАСС заявили, что сформировали специальную комиссию и она уже приступила к работе.

Вертолет с пилотом и тремя пассажирами, разбился 20 июня примерно в 117 километрах к северо-западу от аэропорта Зея. Поиском его с воздуха занимались специалисты Дальневосточного МТУ Росавиации. Также в операции участвовала группа спасателей на борту вертолета Ми-8.

«Ключевая цель расследования - установление причин авиационного происшествия и принятие мер по их предотвращению в будущем», - подчеркнул Кореняко.

Вертолеты
21 июня 2024, 18:07
Попавшая в больницу Казани пациентка с ботулизмом пришла в сознание
РИА «Новости»
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Проходящая лечение от ботулизма в инфекционной больнице Казани женщина пришла в сознание, но пока остается в тяжелом состоянии. Об этом 360.ru рассказал муж пациентки.

Он сообщил, что жена съела салат лобио с фасолью на работе в минувшую пятницу. Все выходные проспала, а утром в понедельник начала задыхаться, а ее речь стала бессвязной.

«Сразу вызвали скорую. По симптомам сначала подумали на отравление или инсульт. Отправили на МРТ, а там врач подошел и говорит, что есть еще люди с такими же симптомами и это ботулизм», - рассказал собеседник 360.ru.

Муж пациентки добавил, что после диагноза женщину срочно забрали в реанимацию инфекционной больницы, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам мужчины, пациентке провели трахеостомию - вставили в горло трубку, чтобы она могла дышать при помощи аппарата.

По последним данным, в больницах Казани лечение от ботулизма проходят 14 человек. Заболевших также выявили в Москве, Московской области и Нижнем Новгороде.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что всего в медицинских учреждения находится 301 человек с ботулизмом , из которых 43 подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Все заболевшие ели салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке производителя ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»). Руководство компании, а также фирмы-поставщика продукции взяли под домашний арест по уголовному делу о сбыте опасной продукции. Еще одним обвиняемым стал повар, который занимался фасовкой. Он находится в СИЗО.

Больницы Казань Ботулизм Случаи ботулизма в России
21 июня 2024, 17:28
Родители утонувшей в Сочи девушки выехали на опознание
РИА «Новости»
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К опознанию найденного сотрудниками МЧС тела молодой девушки в акватории Черного моря привлекли родителей пропавшей во время шторма 16 июня уроженки Липецкой области Дианы. Об этом 360.ru рассказала близкая подруга семьи Лариса.

Она пояснила, что мать пропавшей отправилась в Сочи еще полтора дня назад, а отец на машине выехал только в пятницу, 21 июня.

«Нам сказали, вскрытие проведут в Ростове-на-Дону, там же проведут кремацию. Урну с прахом доставят в Усмань», - заявила Лариса.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что результатов опознания еще нет, но, судя по кадрам, которые разошлись по Telegram-каналам, спасатели нашли тело Дианы.

Приехавшую на отдых с двумя приятелями 20-летнюю девушку смыла гигантская волна. Компания в этот момент находилась на сочинском пляже «Ривьера».

По словам родных девушки, в море ее затянул друг Денис, а второй мужчина - Андрей - предупреждал, что заходить в воду во время шторма опасно.

«Думаю, что вина на ее спутниках есть. Они взрослее и должны контролировать процесс», - заявила Лариса, комментируя случившееся.

О найденном в Черном море теле девушки пресс-служба МЧС сообщила вечером в минувший четверг, 16 июня. В ведомстве не исключили, что тело принадлежит пропавшей 16 июня 20-летней туристке. Личность погибшей установят в рамках процедуры опознания.

Черное море Сочи МЧС РФ Шторм

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