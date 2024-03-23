Врач Химкинской больницы рассказал о состоянии раненых при теракте в Crocus City Hall

«Заканчиваются операции. Пока все живы», - отметил он.

Вечером 22 марта неизвестные ворвались в здание Crocus City Hall и открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». После в здании вспыхнул пожар. По данным ФСБ, погибли 40 человек. Как сообщил Минздрав Московской области, число пострадавших выросло до 145. Девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

По последним данным, среди пострадавших во время стрельбы есть дети. Как отметила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, информацию об их состоянии регулярно уточняют.