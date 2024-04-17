Впервые за 75 лет. Главное о мощнейшем ливне в Дубае

Когда непогода началась, что случилось Проливные дожди обрушились на Объединенные Арабские Эмираты, в частности на Дубай, в понедельник, 15 апреля. За это время выпало более 140 миллиметров осадков - это годовой объем дождей.

Осадки привели к затоплению дорог, из-за чего водители вынуждены стоят в длинных пробках или останавливаться в ближайших отелях, так и не доехав до дома. Сильный ветер вырвал с корнем пальмы. По данным DailyMail, вода начала понемногу отступать, однако дороги по-прежнему непроходимы, поскольку «нет возможности обойти застрявшие машины скорой помощи и эвакуаторы.

Сливы на улицах работают плохо, так как они не приспособлены к большому количеству воды. В городе невозможно заказать доставку еды или продуктов. Власти посоветовали жителям не выходить из дома. Молнии попали в небоскребы.

Из-за непогоды подтопленным оказался даже аэропорт Дубая, все рейсы пришлось отменить. Например, «Аэрофлот» перенес время вылета из Дубая в Москву. Международный аэропорт города сообщил об отмене еще 45 рейсов.

Из-за этого пассажиры воздушной гавани оказались в затруднительном положении. Авиакомпании не уточняют, когда именно самолеты вылетят из города. Туристам выдают ваучеры на еду, однако они бесполезны, так как еда в аэропорту закончилась. Беременная собеседница «360» сообщила, что находится в ожидании вылета более 24 часов.

https://360tv.ru/tekst/puteshestviya/takogo-uzhasa-my-nikogda-ne-videli-rossijanka-pokazala-obstanovku-v-aeroportu-dubaja/ Как ссылку поставить https://t.me/bbbreaking/180011 Решившим покинуть здание воздушной гавани не говорят точное время вылета, не предоставляют трансфер до отеля.

https://t.me/breakingmash/53547 По другим данным, отели Дубая продлили пребывание российских туристов бесплатно на время непогоды. https://ria.ru/20240416/oteli-1940454254.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop В случаях задержки пассажирам рекомендуют пользоваться услугами такси или общественного транспорта.

Также торговые центры Дубая оказались подтопленными, работники продолжают выкачивать воду. Кафе и рестораны по этой причины закрыты. В ТЦ «Дубай Молл» прорвало трубы.

Сотрудников перевели на удаленный режим работы, школы - на дистанционный формат обучения.

В соседнем с Дубаем эмирате Шардже водители не могут ехать из-за плохой видимости. Местная полиция призвала автомобилистов соблюдать меры предосторожности.

Из-за сильного урагана Футбольная ассоциация ОАЭ перенесла все матчи.

Государственное информационное агентство WAM назвало дождь во вторник «историческим погодным явлением», которое превзошло «все, что было задокументировано с момента начала сбора данных в 1949 году». По данным Associated Press, По данным The Washington Times, дожди затронули Бахрейн, Оман, Катар и Саудовскую Аравию. Согласно заявлению Национального комитета по чрезвычайным ситуациям страны, в соседнем Омане, султанате, расположенном на восточной окраине Аравийского полуострова, за последние дни в результате проливных дождей погибло по меньшей мере 18 человек. В их число входят около 10 школьников, которых смыло в машине вместе со взрослым.

Причина урагана За последние 45 лет число катаклизмов в мире выросло в три раза, сообщил «360» кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев.

Когда начались ливни и наводнение в Дубае Проливные дожди обрушились на ОАЭ, в частности на Дубай, 15 апреля. За это время выпало более 140 миллиметров осадков - годовой объем.

Ливни привели к затоплению дорог, из-за чего водители вынуждены стоят в длинных пробках или останавливаться в ближайших отелях, так и не доехав до дома. Ветер оказался настолько сильным, что пальмы вырывались с корнями.

По данным издания Daily Mail, стихия уже начала понемногу отступать, однако дороги по-прежнему непроходимы, поскольку нет возможности обойти застрявшие машины скорой помощи и эвакуаторы.

По другим данным, дубайские отели продлили пребывание российских туристов бесплатно на время непогоды. В случаях задержки пассажирам рекомендуют пользоваться услугами такси или общественного транспорта.

«В настоящее время ситуация с отправкой рейсов Аэрофлота по направлениям в/из Дубая стабилизируется. Аэропорт переходит на плановое расписание. По информации от представителей, наладилась работа общественного транспорта, в точки общественного питания аэропорта в достаточном количестве поставляется еда и напитки», - сообщили в Telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота».

По данным The Washington Times, ливни также затронули Бахрейн, Оман, Катар и Саудовскую Аравию. В Омане за последние дни из-за непогоды погибли не менее 18 человек, в том числе примерно 10 школьников, которых смыло в машине вместе со взрослыми.

В Telegram-канале Mash высказали предположение, что дождь вызвали сами власти эмиратов с помощью дронов. Из-за засушливого лета городам не хватает воды, при этом их активно озеленяют. Но официального подтверждения этой информации нет.

По данным The Washington Times, одной из причин мог быть так называемый засев облаков, который проводят на государственных мини-самолетах. Они пролетают мимо облаков и сжигают соляные факелы, способные увеличить количество осадков.

К такому методу прибегают для увеличения объема грунтовых вод. Об этом же написал Bloomberg. Правда, эксперты убеждены, что столь мощные ливни не могут быть вызваны подобной активностью.





Сливы на улицах работают плохо, так как не приспособлены к большому количеству воды. Помимо этого, мегаполисе невозможно заказать доставку еды или продуктов. Торговые центры подтоплены, кафе и рестораны по этой причине закрыты. В ТЦ «Дубай Молл» прорвало трубы.

Сотрудников перевели на удаленный режим работы, школы - на дистанционный формат обучения.

Молнии тем временем продолжают попадать в небоскребы. Власти посоветовали жителям не выходить из дома.

Из-за этого пассажиры оказались в затруднительном положении. Туристам выдают ваучеры на еду, однако они бесполезны, так как продукты в аэропорту закончились. Беременная собеседница «360» сообщила, что находится в ожидании вылета более 24 часов.





Ситуация в соседних странах Государственное информационное агентство WAM назвало прошедший дождь «историческим погодным явлением», которое превзошло «все, что было задокументировано с начала сбора данных в 1949 году».

Почему так происходит? По словам эксперта, при более высокой температуре, а мы живем в эпоху глобального потепления, энергия климатической системы увеличивается и требует выхода. В результате она проявляется в подобных аномалиях.

Что происходит в аэропорту Дубая Из-за непогоды подтопленным оказался даже аэропорт Дубая, десятки рейсы пришлось отменить.

«Аэрофлот» перенес несколько вылетов в Москву.

«Восстановление займет некоторое время. Мы благодарим вас за ваше терпение и понимание, пока мы решаем эти проблемы», - заявили представители авиагавани.

В соседнем с Дубаем эмирате Шардже водители не могут ехать из-за плохой видимости. Местная полиция призвала автомобилистов соблюдать меры предосторожности и снизила предельную скорость движения.

Из-за сильного урагана Футбольная ассоциация ОАЭ перенесла все матчи.

Когда закончится ураган в ОАЭ По данным Национального центра метеорологии ОАЭ, до полудня среды в стране прогнозировали нестабильную погоду с дождем, громом, молниями и градом.