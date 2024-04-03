03 апреля 2024, 11:46

Возможного виновника схода поезда с рельсов задержали в Калининградской области

Пресс-служба Следственного комитета
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Правоохранители задержали подозреваемого по делу о сходе поезда с рельсов в Калининградской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Накануне около 08:21 поезд, следовавший из Советска в Калининград, наехал на газовый баллон, из-за чего колеса первого вагона сошли с путей. Баллон разгерметизировался, из него вышел газ. Из поезда эвакуировали 207 пассажиров, никто не пострадал. Около 13:30 путь восстановили, а на перегоне возобновили движение.

Позднее правоохранители вычислили и задержали вероятного виновника ЧП. Им стал 20-летний житель поселка Константиновка.

По данным Shot, на допросе парень сказал, что якобы положил пустой баллон из-под газа между рельсов. По словам фигуранта, он хотел остановить поезд, чтобы люди опоздали на работу, поскольку сам нигде не трудоустроен. Подозреваемый уверял, что не думал о возможных последствиях.

Словам парня не поверили, проверяется версия о курировании его действий украинскими агентами через соцсети. Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье о терроризме, подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Красноярском крае с рельсов сошли три вагона грузового поезда. В один из них врезался пассажирский состав.

Терроризм Преступления Поезда Калининград
03 апреля 2024, 11:46
Восемь детей стали сиротами после теракта в Подмосковье
Global Look Press
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После теракта в «Крокус Сити Холле» восемь детей стали круглыми сиротами, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ее слова привело РИА «Новости».

Омбудсмен добавила, что родственники оформляют опеку над этими детьми.

Стало также известно, что в результате теракта погибли шесть детей (ранее была информация о пяти). Пострадали еще семь: двоих лечат дома, остальные в больнице. Среди тех несовершеннолетних, которые остаются в медучреждении , двое находятся в тяжелом состоянии, состояние троих оценивается как среднетяжелое.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что к трагедии могут быть причастны спецслужбы Украины. Он добавил, что киевский режим полностью контролируют США. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что при необходимости РФ направит Украине отдельную ноту по теракту.

В результате террористического акта в «Крокусе» 22 марта погибли 144 человека, еще более 550 пострадали.

Дети Сироты Теракт в «Крокусе»
03 апреля 2024, 11:19
Следы теракта в «Крокусе» привели к украинским спецслужбам — Патрушев
Global Look Press
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Украинские спецслужбы могли быть причастны к теракту в «Крокусе». Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщило РИА «Новости».

«Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США», - заявил Патрушев.

Секретарь Совбеза также прокомментировал предполагаемое участие ИГ* в теракте. Он отметил - надо учитывать, что эту и другие террористические организации создали США.

Вечером 22 марта группа вооруженных боевиков ворвалась в «Крокус Сити Холл» перед концертом «Пикника». Преступники расстреливали людей и повсюду разбрасывали зажигательные шашки из-за чего вспыхнул пожар. Жертвами теракта стали 144 человек, в том числе шесть детей. Пострадали свыше 550 россиян.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко пообещала, что все виновники теракта в «Крокусе» понесут максимально суровое наказание. Она выразила соболезнования родным погибших и напомнила, что государство делает все для оказания помощи семьям жертв и пострадавшим.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.

Россия Теракт в «Крокусе»
03 апреля 2024, 11:18
Гранату для РПГ нашли на парковке спецтехники в Москве
Телеканал «360»
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Экстренные службы оцепили парковку грузовой техники у стройплощадки в московском районе Отрадное из-за информации о взрывоопасном предмете. Об этом сообщил источник «360».

На место прибыла полиция и кинологи. Предмет похож на снаряд для ручного противотанкового гранатомета.

Сообщение поступило в экстренные службы в 8:36. Согласно полученным данным, длина снаряда составляет примерно 40 сантиметров, а его диаметр достигает около 130-140 сантиметров.

Ранее похожий на боеприпас предмет столичные прохожие нашли на улице Летчика Спирина. Москвичи вызвали МЧС и сотрудников полиции.

По информации Telegram-канала Shot , снаряд напоминал гранату РГД. Полиция перекрыла улицу и оцепила место происшествия. Похожий на гранату предмет обследовали саперы.

Полиция Москва
03 апреля 2024, 11:13
Число погибших при теракте в «Крокусе» детей увеличилось до шести
Global Look Press
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Количество жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» среди детей увеличилось до шести. Об этом сообщила журналистам уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, ее процитировало РИА «Новости».

«В настоящее время у нас данные о шести погибших детях, семерых пострадавших», - сказала омбудсмен.

Ранее поступала информация о пяти погибших при теракте детях.

Львова-Белова уточнила, что двое из пострадавших несовершеннолетних лечатся дома. Еще пятеро остаются в больнице, двое из них - в тяжелом состоянии, трое - в средней степени тяжести, сообщила уполномоченный по правам ребенка.

Она заверила, что держит ситуацию с детьми под личным контролем, находится на связи с врачами и регулярно посещает пострадавших ребят. Специалисты дают положительные прогнозы, добавила омбудсмен.

По последним данным Львовой-Беловой, при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 144 человека, пострадал 551 человек.

Террористы совершили нападение на концертный зал вечером 22 марта. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия при необходимости направит Украине отдельную ноту по теракту в «Крокус Сити Холле».

Дети Теракт в «Крокусе»

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