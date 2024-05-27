27 мая 2024, 11:58

Возможен поджог. Пожар в приюте для животных в Уфе унес жизни двух собак

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Частный приют для собак «Добрые руки» в Уфе сгорел, в результате погибло несколько животных. О том, почему мог возникнуть пожар, 360.ru рассказала волонтер Людмила.

Две версии пожара Волонтер рассказала, что две собаки умерли в пожаре, а еще две сбежали.

«Всего на момент пожара 18 собак находилось [в приюте]. Погибли двое, еще троих удалось спасти, двое убежали, не можем никак найти. Сейчас 15 собак», - указала волонтер.

Женщина отметила, что пожарные рассматривают две версии того, почему началось возгорание. Пожар мог возникнуть или из-за поджога, или из-за неисправной проводки, уверены спасатели.

«Когда он (пожарный инспектор - прим. ред.) осмотрел полностью наше сгоревшее здание, как распространялся пожар, осмотрел автомат и счетчик <…> он сказал, что склоняется к версии поджога» - сообщила она.

Людмила добавила, что раньше уже были случаи недовольства со стороны соседей - один мужчина незадолго до ЧП бросал на территорию приюта зажженную петарду. Волонтер предположила, что он мог и раньше делать что-то подобное, так как собаки в последнее время стали нервные.

«Мужчина сказал, что недоволен тем, что наши собаки якобы ходят без привязи, хотя наши собаки не выходят за территорию никогда, потому что они в вольерах сидят. Если и выходят, то только с куратором», - заявила она.

По ее словам, волонтеры рассказали обо всем пожарному инспектору, который записал их показания.

«До сих пор со мной никто не связывался, скоро туда (в РУВД - прим. ред.) поедем, будем узнавать», - заключила Людмила.

Женщина также рассказала, что помимо двух питомцев в пожаре сгорели лекарства и вольеры, которые волонтеры строили сами.

«Для нас самый большой ущерб - гибель собак, которые сгорели заживо <…> Инспектор записал ущерб в 100 тысяч [рублей], потому что там и инструмент горел, и тамбур сгорел, и вольеры сгорели», - указала она.

Пламя быстро охватило приют В тушении пожара принимали участие не только волонтеры, но и неравнодушные соседи. Одна из них сообщила 360.ru, как все происходило. По словам жительницы СНТ Алены Большаковой, пожар разгорелся очень быстро, поэтому всех собак спасти не удалось.

«Сначала повалил дым столбом и буквально за минуты две пожар начался», - вспомнила она.

Соседка отметила, что пожарные приехали быстро, но несколько питомцев погибли до приезда спасателей, так как оказались заблокированы в вольерах, которые находились рядом с домом.

«[Я живу] почти напротив, через два участка. Пожар начался примерно в 13:10, а пожарные поехали в 13:23. Когда это происходило, мы там на месте были», - подчеркнула она.

Жительница также указала, что возгорание пошло от дома, в котором была одна из собак.

«Я была около ворот с мужчинами, с соседями. А с другой стороны парень, друзья тоже и соседи. Они вытаскивали, одну собаку получилось вытащить. Там обычный железный забор. Они его раздвигали, выкручивали, ломали стенки», - заявила она.

Ранее пожар произошел в одном из многоэтажных домов Уфы. В МЧС отметили, что пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире. Огнеборцы оперативно прибыли на место ЧП и потушили возгорание на площади в 60 квадратных метров.

Поджоги Пожары Волонтеры Собаки
27 мая 2024, 11:36
Пять человек насмерть отравились угарным газом на катере на Байкале
Пресс-служба Следственного комитета
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Пять человек насмерть отравились угарным газом на катере на озере Байкал возле острова Тонкий. В Бурятии возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СК России.

По предварительным данным, тела судоводителя и пассажиров нашли 26 мая. Причины и обстоятельства их смерти устанавливаются.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Санкция по статье - до 10 лет лишения свободы. Следователи и криминалисты проводят комплекс следственных действий.

В конце апреля два человека погибли в Омске в результате столкновения моторной лодки с причалом. В акватории Иртыша лодка въехала в сооружение, обеспечивающее стоянку судов, на полной скорости. Двое получили травмы, несовместимые с жизнью.

Уголовное дело Газ СК РФ Бурятия
27 мая 2024, 09:58
Тысячи жителей Владивостока остались без света из-за аварии
Freepik
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Во Владивостоке тысячи жителей остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В ведомстве уточнили, что с 4 до 8 часов 27 мая аварии на фидерах трансформаторной подстанции «Загородная» обесточили жилые дома как минимум на 10 улицах, включая Беляева, Волкова и Добровольского. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.

Прокуратура проверит ответственных лиц, как они исполняют закон при содержании и обслуживании электрических сетей. Также правоохранители организовали проверку работы ЕДДС и диспетчеров сетевой организации после того, как в соцсетях появились сообщения, что жители не могут связаться с диспетчерской службой.

Ранее в Московской области на объектах ЖКХ за неделю устранили более 170 сбоев , из которых 115 - касались электричества. Оперативные группы совершили свыше 130 выездов.

ЖКХ Электричество Владивосток
27 мая 2024, 09:13
Спасатели вывели 30 человек из полыхающей многоэтажки в Уфе
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В Уфе спасателям удалось вывести из горящего дома три десятка человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкортостан.

По данным ведомства, утром 27 мая на улице Российская загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже многоквартирного жилого дома.

Прибывшие на вызов сотрудники регионального МЧС начали спасать жильцов. Из-за сильного задымления специалистам пришлось провести тактическую вентиляцию, чтобы эвакуировать людей. В итоге из горящего здания удалось вывести 30 человек.

Пожарные локализовали возгорание и потушили открытое пламя на площади в 60 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Все причины и обстоятельства пожара установят эксперты.

Представители МЧС добавили, что внутри сгоревшей квартиры стены и конструкции не обрушились. Однако из-за резких конвективных процессов во время пожара выбило стекла в окнах. Специалисты не обнаружили каких-либо посторонних предметов, которые могли спровоцировать взрыв.

Накануне в Астрахани огонь охватил 400 «квадратов» нежилого здания. На место прибыли 95 пожарных, которые за два часа ликвидировали открытое горение.

Пожары Уфа МЧС РФ
27 мая 2024, 08:34
Автобус ночью сбил лося в Санкт-Петербурге
Global Look Press
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В Санкт-Петербурге водитель пассажирского автобуса сбил лося. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, ДТП с диким животным произошло в ночь на понедельник в районе Новокондакопшино. Очевидцы рассказали журналистам, что в момент аварии в салоне автобуса пассажиров не было, водитель после происшествия находился в кабине.

На опубликованном «Фонтанкой» видео видно, что у автобуса разбито лобовое стекло. Также можно заметить лежащего на дороге без признаков жизни сохатого. Другие подробности уточняются.

Накануне в Восточном округе Москвы большегруз сбил лося. Авария произошла на шоссе Энтузиастов. На место вызвали полицейских и сотрудников экстренных служб.

Ранее москвичи в районе Новогиреево увидели лося и позвонили в МЧС. Животное бродило по улицам и купалось в Кошачьем пруду.

Санкт-Петербург ДТП Животные

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