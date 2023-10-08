Возле больницы на Урале нашли тело пенсионера, которое пролежало там несколько дней

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По факту случившегося организовали проверку о возможных нарушениях при оказании медицинской помощи 84-летнему местному жителю. По информации ведомства, в начале октября пожилой человек обратился в поликлинику с жалобами на здоровье, но спустя несколько часов его отправили домой.

«Выйдя из медицинского учреждения, пенсионер на тропинке вблизи него упал и впоследствии скончался», - добавили в пресс-службе.

Тело мужчины нашли через несколько суток. Прокуратура оценит соблюдение требований безопасности о здравоохранении при оказании медицинской помощи. К мероприятиям привлекут подразделения Росздравнадзора.

Ранее в Выборгском районе на территории поселка Большое Поле местные жители нашли автомобиль, в котором был труп женщины. Тело обгорело до неузнаваемости.