Возгорание в «Известия Холл» произошло на внутридворовой территории

Разведка показала, что пожар произошел на внутридворовой территории, загорелись две постройки. Огонь, по словам спасателей, продолжил распространяться. Строения частично обгорели. Пожару присвоили ранг № 3.

Экстренные службы вызвали к зданию на Тверской улице, 18 к1 в 05:23. Очевидцы заметили над крышей ресторана в здании «Известия Холл» на углу Тверской улицы и Пушкинской площади густой черный дым.

Дептранс Москвы сообщил, что на время работ пожарных временно ограничили движение. По Тверской улице в сторону Садового кольца можно проехать только по одной полосе. По информации городских служб, это не сказалось на дорожной ситуации.