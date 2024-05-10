Возгорание на предприятии после падения БПЛА ликвидировали в Калужской области

«В результате падения БПЛА сегодня ночью произошло возгорание на территории Дзержинского района. Для ликвидации возгорания на место отправились оперативные подразделения. Пожар на данный момент ликвидировали. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Проводится оценка объема повреждения инфраструктуры предприятия», - написал он.

В ночь на пятницу стало известно, что после атаки беспилотника в населенном пункте Полотняный завод Калужской области загорелся нефтеперерабатывающий завод. По предварительным данным, на территории объекта вспухнула емкость с мазутом и еще три - с дизельным топливом.

Ранее в результате атаки украинского дрона пострадало строение насосной станции в Башкирии.