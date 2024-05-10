10 мая 2024, 07:18

Возгорание на предприятии после падения БПЛА ликвидировали в Калужской области

РИА «Новости»
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Экстренные службы в Калужской области ликвидировали возгорание на предприятии после падения беспилотного летательного аппарата. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

«В результате падения БПЛА сегодня ночью произошло возгорание на территории Дзержинского района. Для ликвидации возгорания на место отправились оперативные подразделения. Пожар на данный момент ликвидировали. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Проводится оценка объема повреждения инфраструктуры предприятия», - написал он.

В ночь на пятницу стало известно, что после атаки беспилотника в населенном пункте Полотняный завод Калужской области загорелся нефтеперерабатывающий завод. По предварительным данным, на территории объекта вспухнула емкость с мазутом и еще три - с дизельным топливом.

Ранее в результате атаки украинского дрона пострадало строение насосной станции в Башкирии.

Пожары Беспилотники
10 мая 2024, 14:45
Падение автобуса в Мойку унесло жизни четырех человек
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По предварительным данным, в результате падения пассажирского автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге погибли четыре человека. Об этом сообщил источник 360.ru.

В ГСУ СК по Петербурге сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления.

В ведомстве подчеркнули, что в результате падения автобуса с Поцелуева моста в Мойку есть погибшие и пострадавшие. Но точное количество не назвали.

Сейчас следователи и следователи-криминалисты вместе с полицией и МЧС работают на месте происшествия. Все обстоятельства происшествия уточняются. В МВД ранее заявили, что водителя автобуса задержали.

Автобус упал в Мойку в Петербурге
10 мая 2024, 14:36
Один погиб, восемь спасены. Из рухнувшего в Мойку автобуса достали всех людей
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Всех пассажиров из рухнувшего в Мойку автобуса доставили на берег. В салоне транспортного средства никого не осталось, сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, спасли восьмерых, один погиб. Остальные смогли выбраться самостоятельно, добавил собеседник 360.ru.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ, сообщили в региональном главке МВД. Водителя автобуса доставили для разбирательства в полицию.

Автобус упал в Мойку в Петербурге
10 мая 2024, 14:35
Уголовное дело завели после падения автобуса в Мойку в Петербурге
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Уголовное дело возбудили после падения пассажирского автобуса в Мойку, которое произошло днем 10 мая. Водителя задержали и доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

«Сегодня около часа дня в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойку в районе дома 69 по Большой Морской улице», - указали в ведомстве.

По данным петербургского комитета по транспорту, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус развернуло, он пробил ограду Поцелуева моста и упал в Мойку.

По предварительным данным, в момент ДТП в салоне находились 20 человек. К делу подключилась прокуратура Санкт-Петербурга. Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.

Момент падения автобуса с моста запечатлели уличные камеры.

Санкт-Петербург Прокуратура РФ МВД РФ Автобусы Автобус упал в Мойку в Петербурге
10 мая 2024, 14:26
«Повернул прямиком в Мойку». Петербурженка — о падении автобуса в реку
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Одна из очевидцев происшествия с автобусом в Санкт-Петербурге рассказала о моменте падения транспортного средства в Мойку. Подробностями девушка поделилась в комментарии 360.ru.

«Там не было ДТП. Автобус выехал на встречную, сбил несколько машин, а потом повернул прямиком в Мойку », - сказала она.

В МЧС сообщили, что сейчас на месте происшествия работают 69 специалистов и 18 единиц техники.

Точное количество получивших травмы уточняется. По данным источника 360.ru, есть сведения о четырех пострадавших в тяжелом состоянии. Telegram-канал «112» публиковал информацию о пяти жертвах.

Автобус упал в Мойку в Петербурге

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