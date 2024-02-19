Воздушную тревогу в Севастополе отменили
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.
Судя по его информации, оповещения действовали 42 минуты.
О воздушной тревоге Развожаев сообщил в 11:12. Он напомнил правила поведения для жителей: проследовать в укрытие, захватив все самое необходимое, или выключить электроприборы, перекрыть воду и газ в квартире, закрыть окна и сесть от них подальше, возле несущей стены. Об отбое тревоги стало известно уже в 11:44. Причины ее объявления не назывались.
До этого сирены воздушной тревоги в Севастополе сработали 16 февраля и звучали около 1,5 часа. А до того тревогу объявляли еще 31 января, когда отражали массированную атаку на Севастополь. Обломки ракеты рухнули в частном секторе и в садовом товариществе «Усть-Бельбек». Пострадавших и серьезных разрушений не было. В садовом товариществе незначительные повреждения получили 12 строений.