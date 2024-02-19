Воздушную тревогу в Севастополе отменили

В Муезерском районе Карелии волки загрызли десятки домашних собак. Глава Ребольского сельского поселения Марина Седлецкая сообщила «360», что на поимку хищников отправят вторую бригаду охотников.

«Получается, вся Карелия сейчас в таком состоянии. У нас полуостров, можно сказать, и они (волки - прим. ред.) к нам каждый год приходят. Просто сейчас действительно в большом количестве», - сказала она.

Жителей предупредили об опасности и попросили укрыть своих собак. Однако, по словам Марины Седлецкой, многие не послушались. Волки нападали именно на привязанных псов.

«Нужно закрывать их собак в вольер. А они [оставили], как приманку, на цепи. У нас очень много беспризорных собак, их не трогают. Они вольных не трогают, а ищут легкую добычу», - объяснила она.

Точное количество погибших собак в администрации не уточнили. Глава поселения не опровергла информацию о 25 погибших животных. Она заявила, что волки загрызли всех, кого оставили на цепи.

В поселение приезжала группа охотоведов из пяти человек, но им удалось подстрелить только одного самца. Теперь в Реболах ждут вторую команду. Марина Седлецкая сообщила, что приезд откладывали из-за сильных морозов.

«Сначала паника была, а сейчас нет. Сейчас мы уже успокоились. Опять приедет бригада охотников. <…> Думаю, волков немного. Так три и ходят вокруг поселка», - сказала она.

В разное время волки выходили к населенным пунктам в Пермском крае и Ленинградской области. Под Санкт-Петербургом хищники загрызли собаку.