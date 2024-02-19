19 февраля 2024, 12:25

Воздушную тревогу в Севастополе отменили

РИА «Новости»
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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.

Судя по его информации, оповещения действовали 42 минуты.

О воздушной тревоге Развожаев сообщил в 11:12. Он напомнил правила поведения для жителей: проследовать в укрытие, захватив все самое необходимое, или выключить электроприборы, перекрыть воду и газ в квартире, закрыть окна и сесть от них подальше, возле несущей стены. Об отбое тревоги стало известно уже в 11:44. Причины ее объявления не назывались.

До этого сирены воздушной тревоги в Севастополе сработали 16 февраля и звучали около 1,5 часа. А до того тревогу объявляли еще 31 января, когда отражали массированную атаку на Севастополь. Обломки ракеты рухнули в частном секторе и в садовом товариществе «Усть-Бельбек». Пострадавших и серьезных разрушений не было. В садовом товариществе незначительные повреждения получили 12 строений.

Севастополь
19 февраля 2024, 13:22
«Вся Карелия сейчас в таком состоянии». В Ребольском поселении волки загрызли собак
Unsplash
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В Муезерском районе Карелии волки загрызли десятки домашних собак. Глава Ребольского сельского поселения Марина Седлецкая сообщила «360», что на поимку хищников отправят вторую бригаду охотников.

«Получается, вся Карелия сейчас в таком состоянии. У нас полуостров, можно сказать, и они (волки - прим. ред.) к нам каждый год приходят. Просто сейчас действительно в большом количестве», - сказала она.

Жителей предупредили об опасности и попросили укрыть своих собак. Однако, по словам Марины Седлецкой, многие не послушались. Волки нападали именно на привязанных псов.

«Нужно закрывать их собак в вольер. А они [оставили], как приманку, на цепи. У нас очень много беспризорных собак, их не трогают. Они вольных не трогают, а ищут легкую добычу», - объяснила она.

Точное количество погибших собак в администрации не уточнили. Глава поселения не опровергла информацию о 25 погибших животных. Она заявила, что волки загрызли всех, кого оставили на цепи.

В поселение приезжала группа охотоведов из пяти человек, но им удалось подстрелить только одного самца. Теперь в Реболах ждут вторую команду. Марина Седлецкая сообщила, что приезд откладывали из-за сильных морозов.

«Сначала паника была, а сейчас нет. Сейчас мы уже успокоились. Опять приедет бригада охотников. <…> Думаю, волков немного. Так три и ходят вокруг поселка», - сказала она.

В разное время волки выходили к населенным пунктам в Пермском крае и Ленинградской области. Под Санкт-Петербургом хищники загрызли собаку.

Животные
19 февраля 2024, 12:18
Взрывное устройство нашли в машине в Лобне
РИА «Новости»
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Взрывное устройство обнаружили в автомобиле на улице Дружбы в Лобне. Как сообщил Telegram-канал Mash, на месте происшествия работают взрывотехники, в городе ввели режим «Загорск».

Подозреваемого задержали рядом с машиной, где была взрывчатка. Его проверяют на сотрудничество со спецслужбами Украины.

«Двор на улице Дружбы оцеплен. Жители трех домов по улице Мирная и одного по улице Дружбы эвакуированы», - передали авторы публикации.

Временно исполняющая обязанности главы Лобни Анна Кротова в своем Telegram-канале подтвердила, что введен режим оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Пункты эвакуации жителей развернули в школах № 3 и № 5.

«Пожалуйста, соблюдайте спокойствие, действуйте организованно, строго выполняйте указания сотрудников внутренних органов», - написала она.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против политика в Запорожской области. Украинского агента нейтрализовали во время задержания - он оказывал вооруженное сопротивление.

Взрывное устройство обнаружили в автомобиле на улице Дружбы в Лобне. Как сообщил Telegram-канал Mash , на месте происшествия работают взрывотехники, в городе ввели режим «Загорск».

Лобня Взрывы Машины
19 февраля 2024, 12:18
Военкора Андрея Коца задержали с марихуаной в Москве
РИА «Новости»
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Ночью 10 февраля Андрея Коца, военного корреспондента РИА «Новости» и брата Александра Коца, задержали на улице Декабристов в Москве. Полицейские обнаружили у него пакет с двумя граммами марихуаны, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, военкора решили досмотреть из-за его заметной нервозности. Во время обыска у него нашли пакет с неизвестным веществом.

Экспертиза показала, что в свертке находилось два грамма марихуаны. Коц сообщил, что только что приобрел наркотик и забрал закладку с ним возле своего дома.

Против продавца запрещенных веществ собираются возбудить уголовное дело. При этом, самого военкора вряд ли ждет наказание из-за малого количества запрещенного вещества.

В День всех влюбленных в столице впал в кому участник «Дома-2» Александр Фаломин. Звезду подобрала «скорая» в обеденное время на одной из улиц района Солнцево с сильной передозировкой запрещенными веществами.

Наркотики Задержания Журналистика Москва
19 февраля 2024, 12:01
«Няня бросила и ушла курить». В коридоре ЖК «Лондон Парк» нашли голого ребенка
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Петербуржцы обнаружили в первой башне ЖК «Лондон парк» ребенка. Мальчик ходил по 20 этажу совершенно голый. Подробно о происшествии в беседе с «360» рассказал житель дома Федор.

«Голый ходил туда-обратно. <…> Не говорил, звуков не издавал, ходил просто по этажу. Прямо совсем голый», - заявил петербуржец.

Он сообщил, что мальчика нашли соседи. Они вызвали охрану и разместили объявление о ребенке в домовых чатах.

«Я пошел проверить, так ли это, и помочь организовать поиски [родителей]. Увидел ребенка голого, [сообщение] подтвердилось, с ним охранник уже был», - указал мужчина.

Мальчик был полностью голый, поэтому его укутали в куртку охранника. Позже жильцы дома подобрали ребенку одежду. Через некоторое время нашлась и мать малыша. По словам Федора, она приехала в Петербург с ребенком, чтобы тот прошел лечение. Женщина оставила мальчика с няней, а сама ушла в аптеку.

«Семья приехала на реабилитацию ребенка, ребенок особенный, поэтому он не говорил. <…> Мама ушла в аптеку, с ее слов, в доме была няня. Няня выпила и, скорей всего, на балкон выходила покурить. Дверь открыла, и ребенок выскользнул», - объяснил мужчина.

Он добавил, что няня не заметила отсутствия ребенка и уснула. Свет в квартире остался гореть.

«Тарабанили туда много раз. Не один, не два и не пять. Никто не открыл. Если там кто-то и был (а там какие-то шорохи были), то нам никто не открыл, потому что был просто в „коматозе“ человек», - заключил петербуржец.

Мужчина отметил, что матери ребенка придется приехать в отделение полиции, так как жильцы до ее прихода уже передали мальчика специальным службам.

Ранее житель Новосибирска нашел новорожденного ребенка рядом с многоквартирным домом. Младенца доставили в больницу и поместили в реанимацию.

Санкт-Петербург Дети Мужчины

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