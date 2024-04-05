Воздушную тревогу отменили в Севастополе

«Отбой воздушной тревоги», - написал глава региона.

Тревогу объявили в 19:35 по московскому времени, она длилась около 20 минут. Развожаев также пояснил появление дыма в районе Севастопольской бухты - это военные использовали табельные средства маскировки.

В Севастополе 1 апреля проводили тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению с применением вооружений. Развожаев успокоил горожан и объяснил, что громкие звуки - это применение реактивных бомбометов в рамках учений.

В результате обстрела Севастополя 23 и 24 марта повреждения получили 130 зданий и 62 единицы общественного транспорта, в том числе катера.