Воздушная тревога зазвучала в Севастополе
В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В материале сказано, что подозреваемым оказался 32-летний Семенов Е. Его поймали в воздушной гавани 21 октября, когда он пытался улететь в Москву дневным рейсом. Также мужчину объявили в розыск по статье «Разбой». По предварительным данным, это сделали из-за отсутствия достаточных доказательств причастности подозреваемого к происшествию. После задержания его отправили к оперативникам из Армавира.Официально об этом происшествии пока не сообщали.
Ранее стало известно о попытке отравления алкоголем и тортом 77 выпускников летного училища в Армавире. Мужчины отмечали 20-летнюю годовщину выпуска из учреждения, когда на торжество приехал доставщик. Он принес презенты от анонимного отправителя. Однако летчики не стали есть подарки. Один из них посмотрел записи с камер видеонаблюдения, на которых было видно курьера. Позже выяснилось, что им оказался уроженец Мелитополя Запорожской области.
По информации СМИ, Анастасия перед исчезновением поругалась с мужем. В Екатеринбург они с супругом переехали в апреле, дочка осталась с бабушкой в Омске.
«Он бросил ее на скамеечке в парке. Она нашла другого мужчину и жила с ним. С родственниками Анастасия общаться не хотела, поэтому и была в розыске. Они думали, что женщина пропала. Потом Анастасия, видимо, узнала, что ее ищут», - рассказал изданию близкий к силовым структурам источник.
После этого Анастасия сама пришла в полицию. Женщина написала объяснительную записку и попросила ее не искать. По информации полиции, пропавшая проживает в том же районе, где в июле ее засекла камера наблюдения.
Муж пропавшей сообщил ее матери, что 5 мая поссорился с женой. После она ушла в неизвестном направлении. Несколько месяцев женщина не выходила на связь, потом написала супругу : «Я не могу говорить, я в аду. Помоги».
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