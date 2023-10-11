Воздушная тревога отработала в Севастополе 16 минут

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Первая публикация с предупреждением жителей о риске удара с воздуха появилась в 19:25. Сообщение об отмене - через 16 минут, в 19:41. Что стало причиной угрозы, пока неизвестно.

В последний раз попытку воздушной атаки Севастополя украинские боевики провели в минувшую субботу, 6 октября. Как сообщал Развожаев, система противовоздушной обороны отразила удар со стороны моря. Глава города добавил, что экстренные службы держат ситуацию под контролем.

За ночь до этого расчеты противоподводной диверсионной обороны отразили атаку двух украинских беспилотных катеров около Северного мола.