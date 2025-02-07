Война соседей продолжается. СК взялся за травлю птиц в реабилитационном центре Волгограда

Война соседей Многолетняя травля со стороны соседей продолжается уже около 10 лет. Все началось еще до создания центра реабилитации животных. Родители Ериной хотели приобрести дом, но на жилье претендовали соседи: женщина-адвокат, ее муж и сын.

«Родители вступили в права наследования. И вот после того у нас началась травля», - рассказала Ерина.

После образования центра реабилитации соседи переключились на содержащихся в нем животных. Владелица организации считает, что те отравили пернатых и избили собаку.

«У нас с весны 2024 года начинается массированная атака на наш центр реабилитации. <… > Аист умер, отек мозга на фоне резкого отравления напроксеном. Это подтвердило исследование. <… > Наши птицы просто стали каким-то камнем преткновения», - поделилась Ерина.

СК заинтересовался делом Несколько дней назад глава центра реабилитации подала заявление в Следственный комитет России. Юристы посоветовали записать видеообращение.

«Записали видеообращение. И буквально через два дня нам прислали ответ, что Александр Иванович Бастрыкин взял на контроль это дело. Конечно, был шок, я не ожидала, правда, я уже честно ничему не верю, что у нас что-то сдвинется», - рассказала собеседница 360.ru.

По ее словам, соседи создали группу в соцсети «ВКонтакте», где пишут гадости про владелицу центра.

«В лицо мне ни разу никто ничего не сказал. Я не знала, как выглядит человек, который говорит, что я им мешаю. Я спрашиваю: „Что именно вам не нравится? Крики, шум и вонь“. Я говорю: „Хорошо, придите, как когда будет кто-то кричать и вонять, скажите мне“. Никто не приходит. Вони нет, чистые вольеры, потому что вольеры убираем», - подчеркнула Ерина.

Она подготовила заявление на соседку в Адвокатскую федеральную палату, чтобы лишить ее статуса адвоката.

«Она полностью просто всю адвокатскую этику попрала», - возмутилась женщина.

В заключение она добавила, что в живых в центре реабилитации остались чайка, лебеди и вороны. Ерина не исключила попытку соседей избавиться от кур - это могло бы привести к отравлению тех, кто ел снесенные пернатыми яйца.



