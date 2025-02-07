07 февраля 2025, 14:34

Война соседей продолжается. СК взялся за травлю птиц в реабилитационном центре Волгограда

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Руководитель центра реабилитации диких животных «Птичий Остров» в Волгограде Алина Ерина обратилась в Следственный комитет из-за травли птиц. Она предполагает, что на пернатых ополчились соседи. Об этом Ерина рассказала в комментарии 360.ru.

Война соседей Многолетняя травля со стороны соседей продолжается уже около 10 лет. Все началось еще до создания центра реабилитации животных. Родители Ериной хотели приобрести дом, но на жилье претендовали соседи: женщина-адвокат, ее муж и сын.

«Родители вступили в права наследования. И вот после того у нас началась травля», - рассказала Ерина.

После образования центра реабилитации соседи переключились на содержащихся в нем животных. Владелица организации считает, что те отравили пернатых и избили собаку.

«У нас с весны 2024 года начинается массированная атака на наш центр реабилитации. <… > Аист умер, отек мозга на фоне резкого отравления напроксеном. Это подтвердило исследование. <… > Наши птицы просто стали каким-то камнем преткновения», - поделилась Ерина.

СК заинтересовался делом Несколько дней назад глава центра реабилитации подала заявление в Следственный комитет России. Юристы посоветовали записать видеообращение.

«Записали видеообращение. И буквально через два дня нам прислали ответ, что Александр Иванович Бастрыкин взял на контроль это дело. Конечно, был шок, я не ожидала, правда, я уже честно ничему не верю, что у нас что-то сдвинется», - рассказала собеседница 360.ru.

По ее словам, соседи создали группу в соцсети «ВКонтакте», где пишут гадости про владелицу центра.

«В лицо мне ни разу никто ничего не сказал. Я не знала, как выглядит человек, который говорит, что я им мешаю. Я спрашиваю: „Что именно вам не нравится? Крики, шум и вонь“. Я говорю: „Хорошо, придите, как когда будет кто-то кричать и вонять, скажите мне“. Никто не приходит. Вони нет, чистые вольеры, потому что вольеры убираем», - подчеркнула Ерина.

Она подготовила заявление на соседку в Адвокатскую федеральную палату, чтобы лишить ее статуса адвоката.

«Она полностью просто всю адвокатскую этику попрала», - возмутилась женщина.

В заключение она добавила, что в живых в центре реабилитации остались чайка, лебеди и вороны. Ерина не исключила попытку соседей избавиться от кур - это могло бы привести к отравлению тех, кто ел снесенные пернатыми яйца.


Птицы Животные Следственный комитет России
07 февраля 2025, 13:51
Более 30 турок стали жертвами паленого алкоголя
РИА «Новости»
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Массовое отравление поддельным алкоголем произошло в Анкаре — из-за паленого спиртного погибли 33 человека. Об этом заявил губернатор города Васип Шахин, сообщил телеканал A Haber.

Массовое отравление поддельным алкоголем произошло в Анкаре - из-за паленого спиртного погибли 33 человека. Об этом заявил губернатор города Васип Шахин, сообщил телеканал A Haber.

«Примечательно и очень печально для нас то, что, к сожалению, 33 наших гражданина погибли из-за употребления поддельного алкоголя», - отметил он.

Еще 20 турок попали в реанимацию, добавил градоначальник. В связи с отравлением к ответственности привлекли 32 человека, связанных с продажей поддельного спиртного. Шахин рассказал, что 13 из них арестовали, а остальных освободили на условиях судебного контроля.

Правоохранители изъяли 102 тонн этилового и метилового спирта. Большую часть паленого алкоголя обнаружили в Дюздже и Конье, еще 40 тонн забрали на границах провинции.

Ранее случай массового отравления алкоголем произошел в Лаосе. Из-за спиртного с содержанием метанола погибли шесть туристов: американец, двое датчан, две австралийки и британка.

Турция Алкоголь
07 февраля 2025, 13:27
Очистку пляжей в Анапе приостановили из-за холода и сильного ветра
Global Look Press
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Очистку пляжей от мазута в Анапе приостановили из-за сильного ветра и холода. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

«Это сделано для заботы о здоровье приехавших помогать Анапе молодых людей», - подчеркнули в штабе.

Там отметили, что температура воздуха сейчас около нуля. Когда возобновятся работы на побережье, пока неизвестно. Продолжают работу волонтеры, помогающие пострадавшим от мазута птицам, и сам штаб.

Ранее МЧС опубликовало видео , как спасатели и волонтеры выкопали ров на центральном городском пляже для защиты от выбросов мазута. Сразу за рвом соорудили заградительный вал высотой два метра. Его укрепили полипропиленовой сетью, которая должна будет собирать даже самые мелкие капли нефтепродуктов.

Волонтеры Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
07 февраля 2025, 13:09
Жительницу Краснодара отправили под арест на 10 суток за демонстрацию груди
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Ленинский районный суд Краснодара признал 28-летнюю девушку виновной в мелком хулиганстве и отправил ее под арест на 10 суток. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Вечером 4 февраля горожанка ехала в машине в качестве пассажирки и в момент движения по центральной улице города вылезла в люк, а затем продемонстрировала окружающим обнаженную грудь. Девушка признала вину и раскаялась за проявленное неуважение к обществу.

«В суде девушка раскаялась, обещала, что такого (к большому сожалению многих пользователей социальных сетей) больше не повторится», - отметили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях распространилось видео , на котором видно, как из люка автомобиля Mercedes желтого цвета вылезла девушка и подняла топ. Автор ролика пояснил, что съемка велась не в выходной день. По статье о хулиганстве жительнице Краснодара грозило до 15 суток ареста, а водителя иномарки могут оштрафовать на две тысячи рублей за перевозку пассажира вне кабины.

Суд Краснодар Аресты
07 февраля 2025, 12:16
Жители Новосибирска пожаловались на неадекватного соседа, захламившего квартиру
РИА «Новости»
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Жители Новосибирска пожаловались на неадекватного соседа, который захламил квартиру и пугает детей в подъезде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По их словам, мужчина последние полгода лежал в психиатрической клинике, но теперь его оттуда выписали, и он вернулся в прежнее жилище. Он таскает домой просрочку из урн около супермаркетов, разводя тараканов, клопов и крыс, и буянит в подъезде.

Принудительно госпитализировать его не получается - санитары, вызванные накануне, не приехали. Участковая отказалась опечатывать квартиру, а родственников у мужчины нет.

Ранее в московском районе Южное Бутово заметили мужчину, который катал по улицам пустую тележку из супермаркета и рассказывал всем, что в ней застрял его друг.

Мужчины Квартиры

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