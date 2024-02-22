Война из-за забора развернулась между жильцами двух ЖК в Москве

Жители двух жилых комплексов в Москве - «Хорошевский» и «Вереск» - устроили войну из-за забора. О конфликте рассказал Telegram-канал Baza.

Жителям «Вереска» забор мешал добираться до метро, им приходилось идти через плохо освещенные промзону и гаражи. В августе прошлого года они спилили часть забора, в ответ на это обитатели «Хорошевского» вызвали полицию. Дыру в ограждении спустя некоторое время залатали.

Тогда жильцы «Вереска» начали перелезать через забор. Это так раздражало «хорошевцев», что те даже хотели опоясать изгородь колючей проволокой. Однако от этой идеи они отказались и просто намазали забор солидолом. Противостояние жителей двух ЖК продолжается.

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