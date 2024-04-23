Воспитательницу российского детсада обвинили в подвешивании ребенка на забор

На кадрах, снятых во время прогулки в детском саду видно, что двухлетняя девочка зацепилась курткой за невысокий забор и не может выбраться. Воспитательница какое-то время не обращала внимания на плач ребенка, но позже все-таки освободила девочку.

Отец девочки Роман уверяет, что его дочь не случайно зацепилась за изгородь - воспитательница намеренно ее туда подвесила.

«В этот момент в саду находилась знакомая моей мамы, она приходила на мероприятие к ребенку. И она моего ребенка прекрасно знает. И она увидела этот момент, что воспитатель взяла и ребенка на забор повесила. Она была шокирована. Но как успела сориентироваться, взяла телефон, засняла и скинула маме моей», - рассказал мужчина.

Сама воспитательница свою вину отрицает. По словам Романа, сначала она говорила, что девочка сама зацепилась за забор. А когда узнала о существовании видео, добавила - что она поставила ребенка к ограде, но повисла на ней девочка самостоятельно.

В руководстве детского сада также не признали вину педагога. Кроме того, они отказались предоставлять родителям запись с камер видеонаблюдения.

Родители девочки обратись в полицию. На время проверки воспитателя отстранили от работы.

По словам Романа, после того случая девочка заболела. Отец предположил, что она могла простудиться, так как во время инцидента у нее была задрана курточка, а день был прохладный.

Ранее стало известно об издевательствах над воспитанниками одного из детских садов в Севастополе. Няня заклеивала шумным детям рты скотчем. Воспитательница группы ей в этом не мешала.