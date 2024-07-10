10 июля 2024, 17:21

Воспитательницу подмосковного детского сада обвинили в истязании детей

Freepik
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Сотрудницу частного детского сада в Видном обвинили в том, что она избивала воспитанников. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.

Мать одного из детей заявила, что нашла на теле дочери синяки, которые та получила в детском саду. В отношении воспитательницы возбудили уголовное дело по факту противоправных действий.

По данным Telegram-канала Shot , жительница Видного после обнаружения у полуторагодовалой дочери ссадин и ушибов положила ей в куртку диктофон. Устройство записало крики воспитательницы и оскорбления в адрес детей. По информации издания, женщина регулярно шлепала подопечных.

Ранее суд оштрафовал мужчину, который избил своего несовершеннолетнего сына. Мужчину также обязали выплатить ребенку компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Дети Детские сады Следственный комитет России Видное
10 июля 2024, 18:26
Два человека пострадали при столкновении гидроцикла и катера в Москве
Pxhere
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Гидроцикла и катера не смогли разминуться недалеко от набережной Химкинского водохранилища Москвы. Подробности сообщил источник 360.ru.

Авария произошла в районе водного стадиона «Динамо» и центральной поисково-спасательной станции МЧС.

Пострадали два человека. Информация об их состоянии пока не поступала. Причины происшествия выясняют специалисты.

Ранее водитель гидроцикла пострадал при столкновении с катером в Петербурге. На высокой скорости он протаранил катер «Пикитан» возле Лазаревского моста и попал в больницу. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

Москва
10 июля 2024, 17:22
Два человека погибли в ДТП с участием автобуса в Удмуртии
РИА «Новости»
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Два человека погибли, 22, в том числе трое детей, пострадали в результате ДТП с автобусом в Воткинском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

ДТП Удмуртия Автобусы
10 июля 2024, 16:41
Мужчина в Мытищах угрожал женщине-инвалиду, катался по газону и чуть не задавил детей
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В Мытищах приезжий угрожал женщине-инвалиду и сломал зеркало на ее авто из-за замечания о парковке. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

Пенсионерка приехала домой и обнаружила, что место для инвалидов занял некий мужчина. Женщина заблокировала выезд автохаму. Тот обматерил пенсионерку и стал кидаться на нее с угрозами. Затем разбил зеркало на ее авто, выехал с парковки прямо по газону и едва не задавил гулявших во дворе детей.

По данным источника 360.ru, все произошло на улице Заречной в поселке Мебельная Фабрика. Злоумышленник причинил женщине-инвалиду значительный материальный ущерб.

Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося. Правоохранители установят личность нарушителя и выяснят все обстоятельства произошедшего.

Мытищинская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Весной 2024 года жителя Ставрополья заподозрили в избиении прохожего , который сделал ему замечание из-за громкой музыки в автомобиле.

Мытищи Преступления Мужчины
10 июля 2024, 15:48
Пожар в здании райсуда в Сочи полностью потушили
Пресс-служба МЧС
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Спасатели полностью потушили пожар в здании Лазаревского районного суда в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

На опубликованных кадрах видно, что огнеборцы занимаются проливкой здания. Из помещения все еще идет дым.

Днем 10 июля в суде загорелась мансарда. В тушении огня задействовали 60 пожарных и 18 единиц спецтехники. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек.

По предварительный данным, причиной пожара могли стать неполадки с электропроводкой. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожары Сочи МЧС РФ

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