21 июня 2024, 12:22

Воспитательница яслей в Туве пойдет под суд из-за туберкулеза

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В Чаа-Хольском районе в Республике Тыва воспитательница детсада заболела туберкулезом, но продолжила работать и заразила девять детей. Ее обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщина работала воспитательницей ясельной группы в детском саду «Солнышко» в селе Чаа-Холь. В период с августа 2022 по февраль 2023 года она заболела туберкулезом, но осталась на работе, зная о диагнозе.

В результате туберкулезом заразились девять воспитанников. Следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 236 УК России «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы в Чаа-Хольский районный суд.

Вспышка туберкулеза произошла в приморском городе Дальнегорске.

«Известия» сообщили, что его диагностировали у девяти детей. У нескольких человек выявили латентную форму заболевания и назначили профлечение.

Дети Прокуратура РФ Болезни Детские сады
21 июня 2024, 12:07
Автобус с пассажирами чуть не ушел под воду в Приморье
РИА «Новости»
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Микроавтобус с пассажирами чуть не ушел под воду, наполовину скатившись с пирса в Хасанском районе Приморского края. Прокуратура региона проведет проверку исполнения требований закона при предоставлении услуг.

По данным ведомства, днем 21 июня микроавтобус с пассажирами припарковался на прибрежном пирсе. Резко машина начала двигаться, чуть не скатившись в воду. Передняя часть автомобиля зависла в воздухе над водой.

Водитель не вызвал на место госавтоинспекторов. Пассажиры при помощи очевидцев смогли выбраться из машины. Микроавтобус вытащили на берег спецтехникой, которую предоставила сторонняя организация. После мужчина уехал с места ДТП до приезда патруля.

Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего.

«Отдельное внимание будет уделено проверке информации, по которой микроавтобус перевозил туристов для дальнейшей прогулки на катере», - уточнили в ведомстве.

Микроавтобус с пассажирами чуть не ушел под воду, наполовину скатившись с пирса в Хасанском районе Приморского края.

Прокуратура региона проведет проверку исполнения требований закона при предоставлении услуг.

Законы ДТП Приморье Автобусы Машины Водители
21 июня 2024, 10:26
Появился список погибших при крушении вертолета в Амурской области
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Пилот и три пассажира погибли при крушении вертолета Robinson R66 в Амурской области, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, на борту были сотрудники Зейского лесоперерабатывающего комплекса.

Они вылетели с территории предприятия, чтобы починить бульдозер, пояснил источник канала.

Управлял вертолетом Виталий К. 1989 года рождения. Пассажирами были Намзу Н. 1970 года рождения, Сардар Б. 1997 года рождения и Рамзиддин Х. 1988 года рождения.

Борт следовал по маршруту Зея - Джелтулак. После вылета вертолет перестал выходить на связь. На поиски сразу вылетел другой Robinson, он исследовал площадки, где в теории могло сесть пропавшее воздушное судно, но результатов это не принесло. К операции подключили спасателей.

Обломки вертолета нашли в тайге 21 июня. Никто из тех, кто был на борту, не выжил. Погода в момент крушения не должна была спровоцировать ЧП - было ясно, почти без ветра, температура воздуха составляла 15 градусов.

Причины ЧП устанавливаются. По словам источника «112», среди основных версий - техническая неисправность и ошибка пилота.

Авиация
21 июня 2024, 09:49
СК подтвердил крушение Robinson R66 в Амурской области
РИА «Новости»
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Уголовное дело возбудили после крушения вертолета Robinson R66 в Амурской области. Точное количество пострадавших уточняется, заявили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Предварительно следователи установили, что на борту Robinson R66 были пилот и трое пассажиров. Накануне вертолет вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной близ реки Джелтула в Тындинском районе. Но к месту назначения воздушное судно не прибыло.

«Впоследствии получено оповещение аварийного радиомаяка, и зафиксирована крайняя точка координат местонахождения воздушного судна», - уточнили в пресс-службе.

Во время поисковой операции точное место, где находится вертолет, удалось обнаружить. В СУТ СК подчеркнули, что информация о количестве пострадавших уточняется.

Сейчас следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства крушения вертолета.

Авиация СК РФ
21 июня 2024, 09:35
Пропавший в Амурской области вертолет разбился в тайге. Погибли 4 человека
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Пропавший в Амурской области вертолет Robinson R66 разбился в тайге. Сегодня воздушное судно нашли, жертвами крушения стали четыре человека, сообщил Telegram-канал «112».

Как уточнил источник канала, Robinson R66 вылетел с площадки одного из предприятий накануне, а после перестал выходить на связь.

Вертолет искали больше суток. И вот в пятницу, 21 июня, его нашли в глухой тайге. При крушении погибли пилот и три пассажира, добавил собеседник «112». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Официально эти данные пока подтверждены не были.

UPD: в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ заявили, что завели дело после ЧП с вертолетом. Информация о количестве пострадавших уточняется, подчеркнули в ведомстве.

Авиация

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