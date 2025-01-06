06 января 2025, 00:21

Восьмого погибшего обнаружили после ликвидации пожара под Кировом

РИА «Новости»
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Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в Кировской области, под завалами дома обнаружили восьмого погибшего. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«При разборе конструкций обнаружен восьмой погибший», - уточнило ведомство.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Они устанавливают причину пожара.

До этого в МЧС сообщили о возгорании в многоквартирном одноэтажном деревянном доме в поселке Кильмезь , в котором проживали 11 человек, в основном пенсионеры.

При тушении пожара обнаружили двух погибших, трех человек эвакуировали. Потом при разборе и проливке конструкций выяснилось, что число погибших выросло до семи.

Ранее власти Абхазии объявили 6 января днем траура в республике из-за гибели пятерых детей при пожаре в селе Папынырхуа Галского района. По предварительной информации, возгорание началось из-за растопки печи бензином.

Спасатели Смертность Пожары МЧС РФ
05 января 2025, 19:57
Два человека погибли в ДТП с иномарками под Самарой
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Два легковых автомобиля — Toyota и Hyundai — столкнулись на трассе в Самарской области. Жертвами аварии стали два человека, сообщил РЕН ТВ.

Два легковых автомобиля - Toyota и Hyundai - столкнулись на трассе в Самарской области. Жертвами аварии стали два человека, сообщил РЕН ТВ.

Лобовое столкновение иномарок произошло в Большеглушицком районе, на 103-м километре автодороги Самара - Большая Глушица - граница с Республикой Казахстан. После сильного удара одна из машин вылетела в кювет.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь человек. В региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС изданию 63.ru сообщили, что до приезда скорой помощи скончались водитель Toyota и несовершеннолетний пассажир Hyundai. Официальной информации по поводу происшествия пока не поступало.

Специалисты приступили к работам по ликвидации последствий аварии. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Новгородской области, где в результате столкновения трех автомобилей погибли водитель и пассажир.

ДТП Иномарки
05 января 2025, 19:36
Два пенсионера заживо сгорели при пожаре в Кировской области
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Пожар охватил многоквартирный деревянный дом в поселке Кильмезь. При тушении в помещении обнаружили тела двух человек, сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, работы по ликвидации возгорания осложняются конструктивными особенностями здания.

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что три человека смогли выбраться из горящего дома, судьба остальных пока неизвестна.

«В одноэтажном доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры. Местонахождение восьми жителей выясняется - они могут находиться у родственников», - написал глава региона.

Соколов отметил, что сотрудники МЧС прибыли на место ЧП через три минуты после вызова. К этому моменту языки пламени практически полностью охватили деревянную постройку.

Открытое горение уже ликвидировали на 480 квадратных метрах. На месте ЧП работают 46 специалистов и 14 единиц техники. Причины пожара установят эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.

Пожары Пенсионеры МЧС РФ Россия
05 января 2025, 18:25
Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии достигло 15
РИА «Новости»
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Число пострадавших в результате аварии с участием туристического автобуса в Карелии увеличилось до 15 человек. Об этом на странице во «ВКонтакте» заявил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

«Медицинскую помощь оказали 15 жителям Москвы, Курска, Белгорода, Курчатова, Смоленска, Брянска, Воронежа и Орловской области», - написал он.

Охлопков добавил, что Санкт-Петербург готов направить запас плазмы и крови, а коллеги из других регионов готовы взять на себя часть тяжелых больных.

Авария с туристическим автобусом произошла в воскресенье, 5 января, на федеральной трассе «Кола» вблизи поселка Ляскеля в Питкярантском районе в Карелии. Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. Туристы направлялись в парк Рускеала.

Всего в салоне автобуса находились 43 пассажира и два водителя. Следственный комитет по Карелии возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

ДТП Автобусы Республика Карелия
05 января 2025, 18:09
Минтранс начал разрабатывать проект подъема танкеров в Керченском проливе
РИА «Новости»
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Специалисты начали разработку проекта подъема затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

«Проект подъема затонувших фрагментов находится в стадии разработки. Он начнется сразу по готовности и после согласования с Росприроднадзором», - заявили в ведомстве.

В Минтрансе отметили, что специалисты во избежание протечек герметизируют возможные места повреждений танкеров. Сейчас они тщательно мониторят ситуацию, водолазные спуски продолжаются.

«Продолжается подготовка к откачке нефти с находящейся на мели в районе мыса Панагия кормовой части „Волгонефть-239“», - добавили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что специалисты обследуют судно: целостность машинного отделения и состояние конструкции. Это необходимо для выгрузки мазута и восстановления работоспособности судовых систем.

Ранее более 30 погибших дельфинов нашли в Черном море после разлива мазута.

Минтранс РФ Крушение танкеров в Керченском проливе

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