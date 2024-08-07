Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП с автобусом и двумя авто в Москве

Утром в Лобне прогремел взрыв в квартире. Пострадал один человек. Как это было, рассказала 360.ru Эльмира Шарипова, живущая в одном из соседних домов.

«Гром. Очень такой гром был ужасный. И все. Потом дочке позвонили, говорят: что там случилось? Она в пижаме была, не вышла. Я вышла, посмотрела, здесь пожарные, МЧС стоят, газовики пришли», - рассказала женщина.

Она сообщила, что живет в районе полтора года, но не знакома с жильцами пострадавшего дома.

По словам одного из соседей , бывший хозяин квартиры приносил туда на хранение выкопанные советские снаряды. Когда он умер, кто-то из его родственников вступил в наследство и нанял рабочих, чтобы расчистить жилье. Во время этих работ и произошел взрыв.

Как сообщил 360.ru другой источник, пострадавшему оторвало руку и пробило гортань.