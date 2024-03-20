Восьмиклассники выпили водку и потеряли сознание на пороге школы в Балашихе

Два друга-восьмиклассника выпили по три рюмки водки перед уроками и потеряли сознание на пороге школы в Балашихе. Как сообщил Telegram-канал Shot , у подростков диагностировали сильное отравление алкоголем.

«Напуганные учителя вызвали скорую. Школьников повезли в больницу», - написали авторы публикации.

Одного из парней не смогли привести в чувства, он находится в реанимации. У обоих школьников диагностировали отравление. Информации о состоянии подростков пока нет.

Как стало известно Shot, молодые люди выпили алкоголь утром 19 марта и отправились на занятия. Теперь родителей школьников проверяют полицейские. Семьи подростков на учете раньше не состояли.

Ранее в Петербурге семиклассника госпитализировали после того, как он выпил бутылку коньяка. Школьник выпил алкоголь и уснул на чердаке дома. К медикам он попал в тяжелом состоянии.