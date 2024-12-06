06 декабря 2024, 19:08

Восьмиклассник устроил резню в школе Краснодара

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Один из учеников восьмого класса в здании филиала школы № 94 в Краснодаре нанес ножевое ранение мальчикам. Предварительно, пострадали два ребенка, сообщили в региональном МЦУ. Кадры с места нападения попали в распоряжение 360.ru.

Медики доставили пострадавших 13 и 15 лет в больницу. Врачи диагностировали у школьников колото-резаные раны грудной клетки, живота, левого бедра и ноги.

Сейчас на месте ЧП работают правоохранительные органы. Обстоятельства и мотивы происшествия устанавливаются.

По данным городской администрации , в школе №94, расположенной в поселка Российский, конфликт среди школьников привел к поножовщине. В результате пострадали трое учеников, сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Ранее в Балаганске вооруженный молотками и ножом школьник напал на одноклассников. Ранения получили три мальчика.

Дети Школы Краснодар Школьники
06 декабря 2024, 20:12
Резня в школе Краснодара началась из-за песни Моргенштерна
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Ученик восьмого класса напал с ножом на детей в одной из школ Краснодара из-за музыки. Причиной конфликта стала песня рэпера Алишера Моргенштерна*, сообщил источник 360.ru.

Сначала, по его словам, ученик попросил другого школьника выключить песню исполнителя, которую тот слушал слишком громко. Получив отказ, восьмиклассник достал нож.

В результате нападения в больницу с колото-резаными ранами попали трое школьников 13, 14 и 15 лет.

Краснодарский оперштаб уточнил, что ранения получили пять подростков. Правоохранители задержали устроившего резню юношу.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал разобраться в произошедшем и выяснить, как холодное оружие попало на территорию школы. Сейчас на месте ЧП работают следователи.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Дети Школы Краснодар Музыка Школьники Краснодарский край
06 декабря 2024, 19:43
Появились кадры с места резни в краснодарской школе
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Ученик с ножом напал на детей в краснодарской школе, пострадали дети. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

В городской администрации сообщили о трех пострадавших. Медики доставили в больницу пострадавших 13 и 15 лет. У них диагностировали колото-резаные раны грудной клетки, живота, левого бедра и ноги. Краснодарский оперштаб уточнил, что ранения получили пять подростков.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее в школе чрезвычайной ситуацией. Он отметил, что пострадавших детей госпитализировали, им оказывают всю необходимую помощь.

Кондратьев обратил внимание на необходимость разобраться, «как стало возможным, что в школу пронесли холодное оружие». Он поручил оперативно выяснить все детали происшествия.

Конфликт произошел в школе № 94, расположенной в поселка Российский. Восьмиклассник напал с ножом на сверстников.

Дети Школы Больницы Краснодар Краснодарский край
06 декабря 2024, 19:36
Устроившего резню в школе Краснодара подростка задержали
РИА «Новости»
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Ранения различной степени тяжести после нападения вооруженного ножом подростка получили пять учеников школы Краснодара. Устроившего резню юношу задержали правоохранители. Об этом сообщил оперативный штаб края.

Там отметили, что ножевые ранения получили три ребенка, еще двое отделались легкими травмами и от госпитализации отказались. Остальных забрали прибывшие на место врачи.

Состояние 13-летнего мальчика специалисты детской краевой клинической больницы оценили как средней степени тяжести. Также помощь врачей в медицинском учреждении получил 15-летний подросток с ножевым ранением стопы. У 14-летнего школьника медики диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

Напавшего на школьников задержали на месте происшествия. В школу прибыли сотрудники правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал разобраться, как подросток пронес нож в школу.

«Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно», - написал он в Telegram-канале.

Поножовщину в здании филиала школы № 94 в поселке Российский Краснодара устроил ученик восьмого класса. В администрации муниципалитета заявили, что причиной стал конфликт среди школьников, в ходе которого один из учеников достал нож.

Дети Школы Краснодар Поножовщины
06 декабря 2024, 17:23
Пинавший лежавшего на улице трехлетнего сына отец из Уфы объяснился
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Недовольный капризами маленького сына отец из Уфы пинками попытался поднять ребенка, улегшегося на дорожное заграждение. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина пинками продвигал ребенка по обледеневшей дороге.

Источник 360.ru сообщил, что полиция Уфы задержала отца для дачи объяснений жестокого обращения с сыном. В ходе общения с правоохранителями мужчина отметил, что мальчик не хотел идти в детский сад, поэтому улегся на землю. Поднять сына отец не мог, так как руки были заняты.

Источник подчеркнул, что мужчина раскаялся и пояснил, что сын ведет себя подобным образом часто. В последний раз из-за лежания на земле он заболел и пришел в себя только недавно.

Собеседник 360.ru добавил, что в семье воспитывают двух мальчиков пяти и трех лет. Семья на учете не состоит. Травм у ребенка, которого пнул отец, не обнаружили.

В конце ноября суд Таганрога арестовал местную жительницу, которая избила своих полугодовалых детей и бросила их в сумке-переноске около алкомаркета. От полученных травм один из детей скончался, второй попал в больницу. Мать обвинили в убийстве и покушении на убийство.

Дети Уфа Полиция

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