Восьмиклассница выпила шампанское и взорвала гранату в квартире подруги в Москве

По данным канала, 15-летняя школьница стащила две бутылки игристого у родителей и пришла с ними в гости к подруге, живущей на 15-й Парковой улице. Помимо спиртного, она захватила с собой страйкбольную гранату, с которой предложила поиграть.

Боеприпас взорвался прямо у нее в руках. Пострадавшую незамедлительно отвезли в больницу, где врачи констатировали ожог кисти второй степени. Однако девушка отказалась от госпитализации. Вторая участница вечеринки при взрыве не пострадала.

Полиция начала расследование. Школьница утверждает, что нашла гранату по пути к подруге.

Ранее ученица одного из учебных заведений города Шумихи Курганской области избила сверстницу на камеру.

Причиной конфликта стало нецензурное слово в адрес другой девушки.