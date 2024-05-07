Восьмиклассница под Тверью забеременела от знакомого

По информации источника, 15-летняя школьница начала встречаться с мужчиной, которые старше ее на семь лет. Спустя три месяца после первой интимной близости девочка узнала, что беременна.

Родители подростка написали заявление в полицию. Будущего отца задержали, однако он заявил о серьезности своих намерений в отношении школьницы.

Следователи завели дело по статье «Половое сношение и действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Максимальная санкция по ней - четыре года лишения свободы. Пока что мужчина находится под подпиской о невыезде.

В Санкт-Петербурге начали производство против студента Политехнического колледжа городского хозяйства из-за беременности 16-летней девушки.