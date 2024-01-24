Восьмиклассница из Троицка забеременела от дедушки

По информации издания, семья не догадывалась, что 63-летний неродной дедушка несколько месяцев насиловал девочку дома. Восьмиклассница проживала в Троицке в одном доме с мамой, братом и сестрой, а также с бабушкой и ее мужем.

О беременности узнали поздно или пытались ее скрыть, так как в больницу будущую мать привезли перед самими родами - на 36-й неделе. Полицейские задержали мужчину и организовали проверку в отношении семьи.

В пресс-службе столичного СК подтвердили , что местные следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Ранее пожилой москвич изнасиловал молодого человека своей дочери, когда парень пришел к девушке в гости. Полиция приняла заявление и проверяет показания потерпевшего.