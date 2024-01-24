24 января 2024, 16:39

Восьмиклассница из Троицка забеременела от дедушки

РИА «Новости»
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В Новой Москве 14-летняя девочка забеременела от 63-летнего родственника. Школьница уже на девятом месяце, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, семья не догадывалась, что 63-летний неродной дедушка несколько месяцев насиловал девочку дома. Восьмиклассница проживала в Троицке в одном доме с мамой, братом и сестрой, а также с бабушкой и ее мужем.

О беременности узнали поздно или пытались ее скрыть, так как в больницу будущую мать привезли перед самими родами - на 36-й неделе. Полицейские задержали мужчину и организовали проверку в отношении семьи.

В пресс-службе столичного СК подтвердили , что местные следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Ранее пожилой москвич изнасиловал молодого человека своей дочери, когда парень пришел к девушке в гости. Полиция приняла заявление и проверяет показания потерпевшего.

Дети Изнасилования ТиНАО Москва
24 января 2024, 17:08
Автобус врезался в остановку в Петербурге. Несколько человек пострадали
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку. Несколько человек пострадали, сообщил Telegram-канал «112».

Авария произошла на перекрестке улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе. Водитель автобуса потерял управление и сбил людей. Транспорт перевернулся.

По предварительным данным, травмы получили пять человек. На место случившегося прибыли экстренные службы.

Ранее рейсовый автобус вылетел на тротуар у станции метро «Ленинский проспект» в Северной столице. В результате ДТП пострадали два человека, среди них - беременная женщина. Она отказалась от госпитализации.

Аналогичный случай произошел в Москве. Автомобиль «Нива» въехал в остановку на Новочеркасском бульваре. С места аварии госпитализировали пять человек.

Санкт-Петербург ДТП Автобусы
24 января 2024, 16:47
Экипаж сбитого под Белгородом Ил-76 призвали представить к госнаградам
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Экипаж потерпевшего крушение Ил-76 следует наградить посмертно, так как пилоты увели падающий самолет от жилых домов. Об этом News.ru заявил депутат Госдумы Виктор Соболев.

Он назвал действия экипажа сбитого самолета подвигом, благодаря которому летчики смогли спасти жизни мирных граждан.

«Если они уводили борт, конечно, их нужно представить к госнаградам. Они совершили героический подвиг», - подчеркнул депутат.

Военный самолет Ил-76 24 января перевозил пленных бойцов ВСУ в Белгородскую область для обмена, сообщил сайт kp.ru. По информации Минобороны, передача военнослужащих должна была состояться во второй половине дня на контрольно-пропускном пункте «Колотиловка» на границе с Сумской областью Украины.

Украинское командование знало о маршруте самолета , но ВСУ все равно сбили самолет, на борту которого находились 65 пленных. Воздушное судно рухнуло в поле около села Яблоново, никто из местных жителей не пострадал. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова , все находящиеся на борту самолета люди погибли.

Госдума РФ Депутаты Самолеты Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
24 января 2024, 16:03
Первые тела погибших нашли рядом с местом крушения Ил-76
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Специалисты нашли первые тела погибших в авиакатастрофе Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Тела находились в 1,5-2 километрах от места крушения. Специальная группа оцепила территорию. По данным издания, к разбившемуся воздушному судну подъехали три грузовика. На месте ЧП работает комиссия Военно-космических сил России , которая выясняет причины падения самолета.

Ранее боевики ВСУ сбили ракетами российский военный самолет Ил-76 в Белгородской области. Воздушное судно перевозило 65 пленных украинских бойцов для обмена. На борту также находились шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, проинформировали в Минобороны.

Депутат Госдумы Евгений Попов рассказал, что украинская сторона знала о перевозке пленных и маршруте сбитого самолета. По его словам, ВСУ ударили по воздушному судну тремя ракетами из ЗРК Patriot или IRIS-T. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все находившиеся на борту люди погибли.

Авиакатастрофы Самолеты Россия Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
24 января 2024, 15:39
Тряслись люстры, двигалась мебель. Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло под Краснодаром
Unsplash
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Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в Краснодарском крае 24 января. По данным Евро-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался на глубине 10 километров.

В Службе 112 РИА «Новости» рассказали, что жители Краснодара ощутили подземные толчки.

«Несколько толчков, да, несколько обращений», - прокомментировал оператор.

В соцсетях люди писали, что в домах раскачивались люстры, двигалась мебель. Некоторые краснодарцы признались, что сначала подумали, будто у них кружится голова.

«Думала, голова закружилась, присела в кресло и начала раскачиваться вместе с ним», - рассказала одна из жительниц.

Землетрясение произошло в 29 километрах к юго-западу от Краснодара и 11 километрах к северо-северо-востоку от Ильского. Подземные толчки начались в 14:19.

Ранее серия землетрясений произошла в Казахстане.

Восемь человек пострадали от последствий подземных толчков в Алма-Ате. Из них пятеро получили травмы, выбегая из дома, еще трое выпрыгнули из окон второго и третьего этажей.

Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в Краснодарском крае 24 января. По данным Евро-Средиземноморского сейсмологического центра , эпицентр располагался на глубине 10 километров.

Краснодар Землетрясения Краснодарский край

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