Восемь медучреждений Орска оказались в зоне подтопления

Порядка 132 пациентов перевели в другие медицинские учреждения.

«Коек для пациентов достаточно», - подчеркнул Кузнецов.

Ранее помощник министра сообщил, что из-за паводка за медпомощью обратились почти 100 жителей Орска. В больницах находятся девять пострадавших, среди них - трое детей. Жизням этих людей ничего не угрожает.

Все школы в Орске перевели на дистанционное обучение из-за наводнения. Образовательные учреждения будут на удаленке до особого распоряжения.