Восемь медучреждений Орска оказались в зоне подтопления
Восемь объектов здравоохранения Орска оказались в зоне подтопления, сообщил помощник Минздрава России Алексей Кузнецов. Его слова привело РИА «Новости».
Порядка 132 пациентов перевели в другие медицинские учреждения.
«Коек для пациентов достаточно», - подчеркнул Кузнецов.
Ранее помощник министра сообщил, что из-за паводка за медпомощью обратились почти 100 жителей Орска. В больницах находятся девять пострадавших, среди них - трое детей. Жизням этих людей ничего не угрожает.
Все школы в Орске перевели на дистанционное обучение из-за наводнения. Образовательные учреждения будут на удаленке до особого распоряжения.