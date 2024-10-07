07 октября 2024, 14:09

Восемь генералов различных ведомств освободили от должностей

РИА «Новости»
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Своих должностей лишились восемь генералов различных ведомств, в том числе Следственного комитета, МЧС и ФСИН. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Среди потерявших должности, в частности, начальник подмосковного управления МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин, заместитель директора департамента оперативного управления МЧС генерал-майор Александр Молчанов, руководитель главка СК по Ставропольскому краю генерал-майор юстиции Игорь Иванов.

Также уволили, по данным журналистов, главу управления МЧС по Ростовской области Сергея Филиппова и председателя главка СК по Бурятии Вячеслава Сухорукова.

Причины таких действий руководства ведомств неизвестны, официальных заявлений не поступало.

Ранее с поста замглавы Генштаба ВС России сняли арестованного генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

ФСИН МВД РФ МЧС РФ Следственный комитет России
07 октября 2024, 15:38
Пропавшую группу туристов нашли на Камчатке
РИА «Новости»
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Спасатели нашли группу туристов, пропавших на Камчатке. Все путешественники живы, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС России.

«Спасатели обнаружили людей в районе „Аквариума“, их жизни и здоровью ничего не угрожает», - уточнили в ведомстве.

Причиной задержки путешественников стала застрявшая техника. Группа туристов, среди которых был ребенок, отправилась 6 октября на внедорожниках в Елизовский район.

В назначенное время они не вернулись домой. Информация об их пропаже поступила в службу 112 ночью 7 октября. На поиски четырех туристов отправили спасателей. Для обследования местности с воздуха специалисты планировали использовать беспилотник.

Как сообщило РИА «Новости» , к «Аквариуму» ведет грунтовая дорога, которую размывает во время дождей весной и осенью. Из-за этого тропу сложно пройти на некоторых видах транспорта.

Спасатели Дети Камчатка
07 октября 2024, 14:14
Жертвами массовой аварии на подмосковном участке трассы М-2 стали три человека
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Столкновение четырех грузовиков и семи легковых автомобилей произошло на участке трассы М-2 «Крым» в городском округе Серпухов. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД, на месте погибли три человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением и столкнулся с двигавшимися в попутном направлении тремя грузовиками и семью легковушками. В результате столкновения один из большегрузов перекрыл проезжую часть.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что у легковушек смяты передние части, столкнувшиеся грузовики перекрыли всю трассу. На место прибыли спасатели и сотрудники полиции.

Все обстоятельства аварии установят сотрудники Госавтоинспекции.

Пресс-служба прокуратуры Московской области уточнила, что, по предварительной оценке, на подмосковном участке трассы М-2 «Крым» столкнулись 12 машин. Ведомство взяло под контроль установку обстоятельств происшествия, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Крупная авария произошла 7 октября на Кольцовском тракте Екатеринбурга. По данным областной Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-211 наехал на ехавшую впереди легковушку Hyundai Solaris. От удара иномарку выбросило вперед на Kia Rio, а после от наезда на препятствие машина перевернулась.

ДТП Серпухов
07 октября 2024, 09:22
Гей-клубы «Центральная станция» и «Три обезьяны» могут закрыть за дискредитацию армии
РИА «Новости»
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Крупнейшие гей*-клубы «Центральная станция» и «Три обезьяны» в Москве могут закрыть за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника канала, на одной из вечеринок артисты на сцене пародировали бойцов ВДВ и смеялись над военными. Заведения находятся на Автозаводской и Баррикадной улицах.

Активисты отметили, что в «Центральной станции» артисты в париках и платьях шутили про СВО, ВДВ и Мизулину. Также они надевали военную форму. В клубе «Три обезьяны» происходили похожие сцены.

При этом владельцы заведений беспокоятся о безопасности: заклеивают стикерами камеры, чтобы ничего не попало в Сеть. Особо строптивых охрана заносит в черный список и больше не пускает за двери.

Ранее российским гей-клубам предрекли закрытие из-за закона о пропаганде ЛГБТ*.

*ЛГБТ - признанное в России экстремистским запрещенное движение.

ЛГБТ Россия Москва
07 октября 2024, 08:24
Склад охватило пламенем на западе Москвы. Пожар попал на видео
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Пожар на складе на Рябиновой улице в Москве попал на видео. Кадры опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.

Судя по видео, пожар охватил всю постройку. Место ЧП окутали клубы густого черного дыма.

«Никулинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара в складском помещении на улице Рябиновая», - указали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что открытое горение ликвидировали.

Информация о возгорании появилась утром 7 октября. На Рябиновой улице загорелся одноэтажный склад , который находился в ангарном помещении. Огонь распространился на площади 450 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет. Специалистам предстоит выяснить, что послужило причиной возгорания.

Пожары Москва

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