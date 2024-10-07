Восемь генералов различных ведомств освободили от должностей
Своих должностей лишились восемь генералов различных ведомств, в том числе Следственного комитета, МЧС и ФСИН. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Среди потерявших должности, в частности, начальник подмосковного управления МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин, заместитель директора департамента оперативного управления МЧС генерал-майор Александр Молчанов, руководитель главка СК по Ставропольскому краю генерал-майор юстиции Игорь Иванов.
Также уволили, по данным журналистов, главу управления МЧС по Ростовской области Сергея Филиппова и председателя главка СК по Бурятии Вячеслава Сухорукова.
Причины таких действий руководства ведомств неизвестны, официальных заявлений не поступало.
Ранее с поста замглавы Генштаба ВС России сняли арестованного генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.