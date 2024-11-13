Восемь домов в ЖК Green Park в Москве остались без электричества и тепла

Жильцы сообщили изданию, что никто из рабочих не сообщил даже примерное время возвращения электроэнергии. В некоторых квартирах остыли батареи. Для восстановления отопления во дворах запустили резервные генераторы.

Представители управляющей компании «ПИК» сообщили, что причиной отключения электричества стала авария на внешних сетях.

«Но специалисты ресурсоснабжающей организации уже приступили к восстановительным работам. Как только восстановят работу сетей, мы сразу вам сообщим», - заявили в УК.

Ранее в Звенигороде резко отключилось электричество на улице и в квартирах. По данным источника 360.ru, это произошло из-за аварии на подстанции.