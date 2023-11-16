Восемь детей получили ранения в аварии со школьным автобусом в Приморье

«На место ДТП с автобусом оперативно выехали бригады скорой помощи Надеждинской больницы. В ДТП травмы получили восемь детей, шесть из них будут госпитализированы во Владивостокскую клиническую больницу № 2», - сказал собеседник агентства.

В материале отметили, что двух пассажиров медики отправили на амбулаторное лечение. Как сообщили в социальных сетях, автобус с детьми перевернулся в Надеждинске после разворота на скользкой дороге. В итоге машина улетела в кювет.

Ранее, 15 ноября, четыре человека пострадали в аварии в Нижегородской области. Один из них - ребенок. По неуточненным данным, пьяный водитель ВАЗ въехал в машину Lada, не выдержав дистанцию. По факту случившегося проводят проверку.

За день до этого женщину с ребенком в коляске сбили в Москве. Как сообщил источник «360», происшествие случилось рядом с домом № 24 на улице Маршака.