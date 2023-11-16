16 ноября 2023, 06:05

Восемь детей получили ранения в аварии со школьным автобусом в Приморье

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Восемь детей пострадали в ДТП с участием автобуса в Приморском крае. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального Минздрава.

«На место ДТП с автобусом оперативно выехали бригады скорой помощи Надеждинской больницы. В ДТП травмы получили восемь детей, шесть из них будут госпитализированы во Владивостокскую клиническую больницу № 2», - сказал собеседник агентства.

В материале отметили, что двух пассажиров медики отправили на амбулаторное лечение. Как сообщили в социальных сетях, автобус с детьми перевернулся в Надеждинске после разворота на скользкой дороге. В итоге машина улетела в кювет.

Ранее, 15 ноября, четыре человека пострадали в аварии в Нижегородской области. Один из них - ребенок. По неуточненным данным, пьяный водитель ВАЗ въехал в машину Lada, не выдержав дистанцию. По факту случившегося проводят проверку.

За день до этого женщину с ребенком в коляске сбили в Москве. Как сообщил источник «360», происшествие случилось рядом с домом № 24 на улице Маршака.

Дети ДТП Приморье Автобусы
16 ноября 2023, 00:30
Голую женщину с пеной у рта поймали возле самарской гимназии
unsplash.com
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Жители Самары сообщили в полицию и скорую помощь о странной голой женщине в районе гимназии «Альтернатива». Она бегала и ломилась в машины, школу и гаражи, сообщил портал 63.ru.

Необычную ситуацию наблюдали на улице Лукачева. Горожанка кричала, чтобы люди убегали. В полиции подтвердили эту информацию.

«У нее на губах была пена», - рассказал один из очевидцев.

Правоохранители сообщили, что голую женщину забрали в больницу на машине скорой помощи.

Похожий случай произошел в октябре в Екатеринбурге. Обнаженная женщина каталась по проезжей части. Незнакомка возникла на дороге неожиданно. Автомобилисты пытались помочь женщине и вызвали полицию. Из-за неадекватного поведения девушку оставили в психиатрическую больницу.

До этого голая женщина станцевала на крыше пассажирского автобуса в Кирове. Очевидцам пришлось вызвать правоохранителей.

Скорая помощь Россия Полиция
16 ноября 2023, 00:24
Москвича арестовали за предложение руки и сердца на станции метро
Соцсети
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Жителя Москвы арестовали после предложения руки и сердца девушке в метро. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания рассказал, что романтик поставил раскладные стол и стулья на станции метро «ВДНХ». На стол мужчина поместил безалкогольные напитки и пригласил возлюбленную, чтобы предложить ей выйти за него замуж.

«При этом все действия снимались на телефон, видео же в дальнейшем было опубликовано в Интернете», - сказано в материале.

В итоге на юношу составили административный протокол по статье «мелкое хулиганство». По словам собеседника, мужчина признал вину, после чего Останкинский суд арестовал его на пять суток.

Ранее в Химках арестовали мужчину , который оскорбил продавца в торговом центре. По словам работницы ТЦ, покупатель вел себя неадекватно. В итоге его отправили под административный арест на 15 суток.

Отношения Метро Москва 2023
15 ноября 2023, 21:33
Кабина лифта упала на лифтера в шахте многоэтажки в Южном Бутове
РИА «Новости»
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Кабина лифта упала на лифтера, который находился в шахте. ЧП произошло на улице Адмирала Лазарева в Южном Бутове в Москве, об этом сообщил источник «360».

Сотрудник городского хозяйства находился в шахте лифта, когда на него упала кабина. Источник уточнил, что лифтер там был один, он занимался ремонтом лифтового оборудования. Мужчину зажало кабиной, он в тяжелом состоянии. Скорая помощь прибыла на место аварии.

На место происшествия также выехали экстренные службы города. Официальной информации пока не поступало.

Москва 2023
15 ноября 2023, 20:05
Пожар случился в жилом доме в центральном округе Москвы
Pxhere
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Утеплитель загорелся в жилом доме в Центральном административном округе Москвы. Трех человек эвакуировали, сообщил источник «360».

Изначально поступила информация о задымлении в подъезде дома № 16 на Неглинной улице. На место случившегося прибыли спасатели, которые обследовали помещение. Жителям потребовалась эвакуация - из квартиры на третьем этаже вызволили троих человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Утоняется, что утеплитель загорелся между вторым и третьем этажами жилого дома. Видимая площадь пожара достигла семи квадратных метров. В здании отключили газ. Спасатели занимаются тушением огня.

Ранее на улице Дубининской в Москве в одном из зданий начался пожар. На место выехала служба спасения, потребовались дополнительные силы.

Пожары Москва 2023

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