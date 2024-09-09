09 сентября 2024, 15:25

Восемь человек, включая детей, пострадали в ДТП в Пермском крае

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Пермском крае, в котором пострадали восемь человек, включая пятерых детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления.

Вечером 8 сентября водитель автобуса перевозил 12 воспитанников спортшколы, тренера и двух сопровождающих из Березников в Чайковский. Не доехав до конечной точки, на гравийной дороге он потерял управление и врезался в автогрейдер, ехавший в попутном направлении.

Всех пострадавших госпитализировали и оказывают медицинскую помощь.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы, опрашивают потерпевших и свидетелей.

Ранее в Кузбассе автомобиль скорой помощи столкнулся с автобусом , пострадали шесть человек, включая ребенка.

Пермский край Дети ДТП Автобусы Следственный комитет России
09 сентября 2024, 11:06
Сын миллионера устроил массовую драку у бара в Асбесте
РИА «Новости»
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Сын владельца сети столовых из Асбеста Александр Н. устроил массовую драку у городского бара «Матео». Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Мужчина поссорился с другими посетителями бара и решил продолжить конфликт на улице, где и началась драка. Очевидцы ссоры вызвали сотрудников полиции.

«Пока наряд разнимал толпу, избили одного из сотрудников - у него черепно-мозговая и перелом руки. Похожие травмы еще у троих участников бойни, четвертый в реанимации», - рассказал источник канала, добавив, что сам Александр скрылся.

По данным источника, отец 30-летнего мужчины владеет сетью городских столовых.

Устроивший драку парень ранее отбывал наказание в колонии за побои, но вышел по УДО. В ходе одного из конфликтов пострадавшим стал студент, которому Александр раздробил череп, добавил собеседник Telegram-канала.

Ранее в Краснодарском крае сотрудники полиции арестовали более 40 участников массовой драки. Конфликт произошел возле дома культуры в поселке Афипский между местными жителями и лицами неславянской внешности.

Драки Свердловская область
09 сентября 2024, 09:34
В Подмосковье полицейские забыли пьяного мигранта в лесу и попали под суд
РИА «Новости»
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Сотрудников подмосковной полиции будут судить после того, как они забыли пьяного мигранта из Узбекистана в лесу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника канала, младший лейтенант и старший сержант задержали 45-летнего иностранца в лесу между деревнями Дуброво и Загряжской в мае. Они оставили его, чтобы мужчина пришел в себя после распития алкоголя, но вернуться за ним забыли, пояснил собеседник Mash.

Через время родственники гражданина Узбекистана подали в розыск. В сентябре удалось найти только останки мигранта. Сотрудников полиции, задержавших мужчину, по словам источника, уволили и отправили под суд за превышение должностных полномочий.

Ранее полицейские в Удмуртии устроили погоню за пьяным водителем , который находился за рулем без удостоверения. Машину с нарушителем удалось остановить только после того, как правоохранители открыли огонь по колесам.

Мигранты Полиция
09 сентября 2024, 09:07
Семилетний мальчик исчез после падения машины в реку в Башкирии
Telegram
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В Башкирии ищут семилетнего ребенка, пропавшего после падения автомобиля в реку Белую. О поисковой операции рассказали в МЧС региона.

По информации ведомства, отдыхающие спускали лодку на реку, но прицеп с ней утащил за собой в воду автомобиль. Внутри были двое взрослых и трое детей. Выбраться не смог только 7-летний мальчик.

Накануне около 20:00 (по московскому времени) спасатели вытащили автомобиль из реки, но внутри ребенка не было. Поиски решили возобновить с наступлением рассвета.

В пресс-службе госкомитета республики по ЧС заявили, что утром 9 сентября к розыску первоклассника подключили водолазов.

Дети Башкирия МЧС РФ
09 сентября 2024, 07:14
Мужчина попал под поезд на станции «Кунцевская»
Телеканал «360»
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На станции «Кунцевская» 30-летний мужчина попал под поезд. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Обращение о ЧП на МЦД-1 Белорусско-Савеловского диаметра в районе Фили-Давыдково поступило в понедельник, 9 сентября, около 05:50.

Очевидец сообщил, что 30-летний мужчина попал под поезд на второй платформе в сторону улицы Алексея Свиридова. Пострадавшего заблокировало на путях. Информации о его состоянии нет. Что послужило причиной ЧП, неизвестно.

Мужчины Поезда

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