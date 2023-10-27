Восемь человек спасли из горящей гостиницы в Москве

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Заявка о возгорании в здании по адресу Литовский бульвар, 3а, поступила на пульт МЧС в 11:50. К гостинице прибыли специальные городские службы.

«По предварительной информации, происходит возгорание на третьем этаже трехэтажной гостиницы», - рассказали в ведомстве.

Спасателям удалось спасти восемь человек с помощью автолестницы, а еще 15 постояльцев эвакуировали из горящего здания. Пострадавших среди них не было.

Открытое горение удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. О его причинах информации не поступало.

Ранее на юге Москвы вспыхнул пожар в бытовках. Никто не пострадал.