Восемь человек пострадали в крупном ДТП в Белгороде
Утром 11 мая в Белгороде произошло крупное ДТП с участием «Газели» и двух легковых автомобилей. В результате травмы получили восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.
По данным ведомства, на регулируемом перекрестке улица Попова - Белгородский проспект столкнулись «Газель», Toyota Avensis и Peugeot.
В числе пострадавших оказались шесть человек из «Газели» и водитель Toyota. Также медики осмотрели несовершеннолетнюю пассажирку Peugeot, госпитализация ей не потребовалась.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
В прокуратуре региона уточнили, что участником ДТП была в том числе машина скорой помощи, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Ведомство поставило на контроль проверку по факту случившегося.
Накануне в Петербурге произошло серьезное ДТП. Пассажирский автобус пробил ограду и упал в реку Мойку с Поцелуева моста. В результате погибли семь человек, водитель выжил. Он заявил, что у автобуса были неисправные тормоза.