Восемь человек пострадали в крупном ДТП в Белгороде

По данным ведомства, на регулируемом перекрестке улица Попова - Белгородский проспект столкнулись «Газель», Toyota Avensis и Peugeot.

В числе пострадавших оказались шесть человек из «Газели» и водитель Toyota. Также медики осмотрели несовершеннолетнюю пассажирку Peugeot, госпитализация ей не потребовалась.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

В прокуратуре региона уточнили, что участником ДТП была в том числе машина скорой помощи, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Ведомство поставило на контроль проверку по факту случившегося.

Накануне в Петербурге произошло серьезное ДТП. Пассажирский автобус пробил ограду и упал в реку Мойку с Поцелуева моста. В результате погибли семь человек, водитель выжил. Он заявил, что у автобуса были неисправные тормоза.