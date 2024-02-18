18 февраля 2024, 20:20

Восемь человек пострадали в ДТП под Ярославлем

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Два легковых автомобиля столкнулись в Ярославской области, пострадали восемь человек, четверо из них — несовершеннолетние. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, ДТП произошло примерно в 12:35 у деревни Фалюково Угличского района. Столкнулись автомобили Renault и Opel. Пострадали оба водителя и пассажиры, в том числе несовершеннолетние.

Среди пострадавших - два подростка 17 и 18 лет, а также дети 12 и 10 лет. Они получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. Прокуратура начала проверку по факту ДТП.

В Приморье в результате лобового столкновения BMW и грузовика MAN скончался водитель легкового автомобиля. Он вылетел на встречную полосу движения и врезался в грузовик.

Два легковых автомобиля столкнулись в Ярославской области, пострадали восемь человек, четверо из них - несовершеннолетние. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Дети ДТП ГИБДД Водители
18 февраля 2024, 20:58
Петербуржцу оторвало часть руки взрывом петарды
РИА «Новости»
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Жителю Санкт-Петербурга частично оторвало руку из-за взрыва петарды. Об этом сообщил сайт 78.ru.

Взрыв петарды произошел в квартире на улице Маршала Казакова в Красносельском районе. Снаряд взорвался в руках у 27-летнего мужчины.

В результате пострадавшему частично оторвало руку, его оперативно госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Выяснилось, что у молодого человека есть судимость за изнасилование, также его привлекали к административной ответственности за распитие спиртного в общественных местах.

В конце декабря 2023 года девятилетний мальчик попал в больницу с серьезной травмой руки после взрыва петарды. Ребенок купил опасную игрушку в продуктовом магазине в одном из селений Кабардино-Балкарии.

Петарда взорвалась в руке школьника и оторвала ему несколько пальцев.

Санкт-Петербург Взрывы Мужчины
18 февраля 2024, 20:24
Два подростков пропали в Москве после катания на ватрушках
РИА «Новости»
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Подростки 13 и 14 лет потерялись в Битцевском лесу на юго-западе Москвы. После поисков на указанной территории детей нашли, сообщил источник «360».

Перед пропажей мальчики катались на ватрушках.

В поисковой операции участвовали волонтеры «Лиза Алерт» и полицейские. Сейчас подростков выводят из леса, их здоровью и жизни ничто не угрожает.

В Калининградской области нашли 11-летнего мальчика , которого разыскивали по региону с 24 января. Выяснилось, что ребенок на попутной машине добрался до поселка Романово. Школьник решил не идти к родственнику, а спрятался в бане и уснул.

Дети Москва
18 февраля 2024, 19:41
Пострадавший при пожаре в квартире на юге-востоке Москвы скончался
РИА «Новости»
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Человек, которого эвакуировали из горящей квартиры в Рязанском районе Москвы, умер. Он попал в руки медиков в тяжелом состоянии, сообщил «360» источник.

По его данным, пострадавшего вывели из квартиры , где произошел пожар общей площадью пять квадратных метров. На момент возгорания в помещении находились два человека.

Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы столицы. Причины пожара выясняются.

Ранее стало известно о гибели пострадавшего при пожаре в многоэтажном доме в Северном Чертанове. Сотрудники МЧС спасли двух человек, один их них скончался.

В Благовещенске жертвой пожара стал трехлетний ребенок. Пожар произошел в квартире, где мальчик находился один, в начале февраля. На его мать завели уголовное дело.

Пожары Москва
18 февраля 2024, 18:34
Мужчина устроил поножовщину в ночном клубе на Урале. Драка попала на видео
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Мужчина ранил ножом посетителей ночного клуба в Красноуральске. Одного пострадавшего доставили в больницу, сообщил источник «360».

На кадрах записи, появившейся в распоряжении «360», видно, как несколько посетителей клуба ведут беседу. В какой-то момент один из них достает из кармана нож и начинает наносить удары своим оппонентам.

По данным Telegram-канала Shot , на посетителей набросился 26-летний мужчина, в Красноуральск он приехал на заработки из Пермского края. По предварительным данным, пермяк работает монтажником.

Правоохранители уже задержали злоумышленника. Против него возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», добавил источник Shot.

Ранее мужчина устроил поножовщину в одном из ресторанов Махачкалы из-за танца девушки. Медики госпитализировали с ранениями трех человек.

Драки Преступления Мужчины Свердловская область

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