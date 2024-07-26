Восемь человек пострадали при взрыве на газовом предприятии в ЯНАО

«Четверо госпитализированы: один человек в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии», - сказала собеседница агентства.

Еще четверых пациентов отправили лечиться амбулаторно, госпитализация им не потребовалась.

Взрыв прогремел на месторождении газодобывающего предприятия в Пуровском районе. Один рабочий погиб. Следователи возбудили уголовное дело статье «Нарушение требований промышленной безопасности». На место ЧП выехали сотрудники прокуратуры, они скоординируют работу правоохранителей.

Год назад ЧП произошло на нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Серьезные травмы получили четыре человека : у пострадавших диагностировали до 70% ожога тела, все они были в тяжелом состоянии.